Блины на Масленицу можно готовить с разными начинками, но самое главное – приготовить удачное тесто. Чтобы они не рвались, в тесто кулинары советуют добавить растительное или сливочное растопленное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов с творогом и кокосовой стружкой.

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Ингредиенты для блинов:

яйца – 3 шт.

сахар – 1 ст. л.

молоко 500 мл.

кипятков – 150 мл.

мука – 240 г.

масло – 4 ст. л.

Начинка:

творог кисломолочный – 400 г

кокосовая стружка – 50 г

сгущенка – 100 г

Способ приготовления:

1. Сначала яйца взбейте с сахаром, постепенно просейте муку и перемешайте венчиком, чтобы не было комочков и влейте в два приема молоко, перемешайте еще раз и в конце добавьте кипяток и масло.

2. Пожарьте блины и охладите.

3. Начинка: смешайте творог с кокосовой стружкой и сгущенным молоком.

4. Выложите начинку в блины, заверните и сверху полейте еще сгущенным молоком и присыпьте кокосовой стружкой.

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