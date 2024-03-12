Блины "Рафаэлло" с необычной начинкой: рецепт вкусного блюда на Масленицу 2024

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Блины 'Рафаэлло' с необычной начинкой: рецепт вкусного блюда на Масленицу 2024

Блины на Масленицу можно готовить с разными начинками, но самое главное – приготовить удачное тесто. Чтобы они не рвались, в тесто кулинары советуют добавить растительное или сливочное растопленное масло. 

Вкусные блины с творогом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов с творогом и кокосовой стружкой.

Рецепт блинов
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Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 1 ст. л.
  • молоко 500 мл.
  • кипятков – 150 мл.
  • мука – 240 г.
  • масло – 4 ст. л.

Начинка:

  • творог кисломолочный – 400 г
  • кокосовая стружка – 50 г
  • сгущенка – 100 г

Способ приготовления:

1. Сначала яйца взбейте с сахаром, постепенно просейте муку и перемешайте венчиком, чтобы не было комочков и влейте в два приема молоко, перемешайте еще раз и в конце добавьте кипяток и масло.

Жареные блины

2. Пожарьте блины и охладите.

Как приготовить вкусные блины с творогом

3. Начинка: смешайте творог с кокосовой стружкой и сгущенным молоком.

Приготовление блинов

4. Выложите начинку в блины, заверните и сверху полейте еще сгущенным молоком и присыпьте кокосовой стружкой.

Готовые блины

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