Блины "Рафаэлло" с необычной начинкой: рецепт вкусного блюда на Масленицу 2024
Блины на Масленицу можно готовить с разными начинками, но самое главное – приготовить удачное тесто. Чтобы они не рвались, в тесто кулинары советуют добавить растительное или сливочное растопленное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов с творогом и кокосовой стружкой.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 1 ст. л.
- молоко 500 мл.
- кипятков – 150 мл.
- мука – 240 г.
- масло – 4 ст. л.
Начинка:
- творог кисломолочный – 400 г
- кокосовая стружка – 50 г
- сгущенка – 100 г
Способ приготовления:
1. Сначала яйца взбейте с сахаром, постепенно просейте муку и перемешайте венчиком, чтобы не было комочков и влейте в два приема молоко, перемешайте еще раз и в конце добавьте кипяток и масло.
2. Пожарьте блины и охладите.
3. Начинка: смешайте творог с кокосовой стружкой и сгущенным молоком.
4. Выложите начинку в блины, заверните и сверху полейте еще сгущенным молоком и присыпьте кокосовой стружкой.
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