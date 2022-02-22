Блины с мясом: как сделать начинку сочной и нежирной

Марафон рецептов к Масленице продолжается самой любимой начинкой всей семьи! Круто то, что можно заготовить их впрок и хранить в заморозке. По надобности достать в нужном количестве и быстро накормить голодную семью.

Как сделать так, чтобы:

⁃ Начинки было много

⁃ Она не вываливалась

⁃ Была сочной и вкусной

⁃ Была не жирной и не пресной?

В моем рецепте есть секретики. Я добавляю морковь из бульона в фарш. Благодаря этому он становится маслянистым, сочным, не жирным и плюс овощи! Не устаю повторять о их важности в рационе! И каждым раз максимально интегрирую их в свои рецепты.

Ловите мой рецепт

Ингредиенты:

Блины -15 шт.

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Свинина -700 гр

Морковь -1 шт.

Лук репчатый - 300 гр

Чеснок - 2 зубчика

Кориандр - 0,5 ч.л.

Смесь перцев - 0,5 ч.л.

Лавровый лист - 2 шт.

Растительное масло - 20 мл

Соль - 1ч .л.

Масло сливочное - 50 гр

Приготовление:

1. Свари мясо в крутом бульоне из лука, моркови, сольки/перки и лаврового листа.

2. Протоми лук на растительном масле под закрытой крышкой на маленьком огне с добавлением чеснока и 2 ст. л воды.

3. Помни, что когда варишь мясо, его нужно класть в кипящий бульон. Когда варишь бульон, клади мясо и кости в холодную воду.

4. Измельчи на мясорубке мясо, спассированный лук и морковь из бульона. Лук из бульона выброси.

5. Добавь в мясной фарш сольку/перку, кориандр и немного бульона, добавляя его по 2 ст л за раз. Вымешивай и снова добавляй, чтобы фарш был сочным, но не водянистым.

6. Заверни в блины фарш квадратиком.

Рецепт идеальных блинов смотри здесь:

7. Обжарь сформированные блины на разогретом сливочном масле по 2-3 минуты на не большом огне.

Приятного аппетита!