Блины с мясом: как сделать начинку сочной и нежирной
Марафон рецептов к Масленице продолжается самой любимой начинкой всей семьи! Круто то, что можно заготовить их впрок и хранить в заморозке. По надобности достать в нужном количестве и быстро накормить голодную семью.
Как сделать так, чтобы:
⁃ Начинки было много
⁃ Она не вываливалась
⁃ Была сочной и вкусной
⁃ Была не жирной и не пресной?
В моем рецепте есть секретики. Я добавляю морковь из бульона в фарш. Благодаря этому он становится маслянистым, сочным, не жирным и плюс овощи! Не устаю повторять о их важности в рационе! И каждым раз максимально интегрирую их в свои рецепты.
Ловите мой рецепт
Ингредиенты:
Блины -15 шт.
Свинина -700 гр
Морковь -1 шт.
Лук репчатый - 300 гр
Чеснок - 2 зубчика
Кориандр - 0,5 ч.л.
Смесь перцев - 0,5 ч.л.
Лавровый лист - 2 шт.
Растительное масло - 20 мл
Соль - 1ч .л.
Масло сливочное - 50 гр
Приготовление:
1. Свари мясо в крутом бульоне из лука, моркови, сольки/перки и лаврового листа.
2. Протоми лук на растительном масле под закрытой крышкой на маленьком огне с добавлением чеснока и 2 ст. л воды.
3. Помни, что когда варишь мясо, его нужно класть в кипящий бульон. Когда варишь бульон, клади мясо и кости в холодную воду.
4. Измельчи на мясорубке мясо, спассированный лук и морковь из бульона. Лук из бульона выброси.
5. Добавь в мясной фарш сольку/перку, кориандр и немного бульона, добавляя его по 2 ст л за раз. Вымешивай и снова добавляй, чтобы фарш был сочным, но не водянистым.
6. Заверни в блины фарш квадратиком.
Рецепт идеальных блинов смотри здесь:
7. Обжарь сформированные блины на разогретом сливочном масле по 2-3 минуты на не большом огне.
Приятного аппетита!
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