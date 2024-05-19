Блины с тунцом: легкое в приготовлении и питательное блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Блины с тунцом: легкое в приготовлении и питательное блюдо

Блинчики можно готовить с любой начинкой или совсем без нее. Конечно же, у каждого человека есть своя любимая начинка, которая, по его вкусу, лучше всего сочетается с блинами. Но почему бы не попробовать что-нибудь новое и интересное?

Именно так, по-видимому, подумала фудблогер с ником tanya.perchik. В своем Instagram она предложила рецепт приготовления блинчиков с тунцом.

Блины с тунцом: легкое в приготовлении и питательное блюдо

Ингредиенты на 8 блинов

  • Мука – 100 гр
  • Молоко – 250 мл
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Яйца – 2 шт
  • Соль
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Ингредиенты для начинки

  • Тунец – 2 б
  • Помидор – 1 шт
  • Зеленый лук
  • Сливочный сыр с травами – 75 гр
  • Соль
  • Сыр тостовый

Способ приготовления

1.Сначала готовим начинку. Тунец помещаем в глубокую емкость, добавляем сливочный сыр и соль.

2. Томаты нарезаем кубиками, зелень измельчаем и добавляем к тунцу. Все хорошо перемешиваем.

Блины с тунцом: легкое в приготовлении и питательное блюдо

3. Готовим блины. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости и выпекаем блины с обеих сторон до готовности.

4. Выкладываем тостовый сыр на блинчик, а на него выкладываем начинку.

Блины с тунцом: легкое в приготовлении и питательное блюдо

5. Заворачиваем блинчик и обжариваем с обеих сторон на сковороде.

Блины с тунцом: легкое в приготовлении и питательное блюдо

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