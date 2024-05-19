Блины с тунцом: легкое в приготовлении и питательное блюдо
Блинчики можно готовить с любой начинкой или совсем без нее. Конечно же, у каждого человека есть своя любимая начинка, которая, по его вкусу, лучше всего сочетается с блинами. Но почему бы не попробовать что-нибудь новое и интересное?
Именно так, по-видимому, подумала фудблогер с ником tanya.perchik. В своем Instagram она предложила рецепт приготовления блинчиков с тунцом.
Ингредиенты на 8 блинов
- Мука – 100 гр
- Молоко – 250 мл
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Яйца – 2 шт
- Соль
Ингредиенты для начинки
- Тунец – 2 б
- Помидор – 1 шт
- Зеленый лук
- Сливочный сыр с травами – 75 гр
- Соль
- Сыр тостовый
Способ приготовления
1.Сначала готовим начинку. Тунец помещаем в глубокую емкость, добавляем сливочный сыр и соль.
2. Томаты нарезаем кубиками, зелень измельчаем и добавляем к тунцу. Все хорошо перемешиваем.
3. Готовим блины. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости и выпекаем блины с обеих сторон до готовности.
4. Выкладываем тостовый сыр на блинчик, а на него выкладываем начинку.
5. Заворачиваем блинчик и обжариваем с обеих сторон на сковороде.
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