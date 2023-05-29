Блюда из клубники: сладкий мусс, освежающий лимонад и даже итальянская паста

Вже скоро розпочнеться сезон полуниці. Розповім, як отримати якнайбільше користі та смаку від сезонного продукту та приготувати з полуниці повноцінну вечерю: основну страву, десерт та напій.

Паста з полуницею

Здається, італійці можуть приготувати пасту з усім на світі. Навіть з полуницею! До речі, виходить досить просто та смачна сезонна страва.

Інгредієнти:

Паста пенне – 100 г

Сіль – 15 г

М’ята – 1 г

Свіжий базилік – 5 г (лист)

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Часник – 3 г

Оливкова олія – 15 г

Пармезан – 3 г

Полуниця – 250 г

Як готувати:

Воду у високій каструлі доведіть до кипіння, посоліть і відваріть пенне. Правильна пропорція: літр води на 100 грамів пасти. Візьміть декілька листочків свіжої м’яти та базиліку, поріжте. Почистіть полуницю та зробіть з неї пюре. Розчавіть часник, подрібніть і разом з зеленню додайте до полуничного пюре. Посоліть та додайте оливкову олію. Викладіть гарячу пасту у велику міскість, додайте до пасти полуничний соус і перемішайте. Додайте тертий пармезан. Розкладіть пасту по тарілках і прикрасьте цілими ягідками полуниці.

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Полуничний мус

Це десерт готується з дуже простих інгредієнтів, проте потребує трохи часу. Але смак цього точно вартує! Можна приготувати простішу версію – з 1 шару, можна ускладнити та зробити двошаровий полуничний мус.

Інгредієнти:

Полуниця - 400 г

Желатин 7-8 г

Вершки - 400 г

Цукор - 60 г

Трохи полуниці для декору

Як готувати:

Візьміть полуницю і очистіть від хвостиків. Перебийте у блендері в пюре і перетріть через сито. Викладіть суміш у сотейник і додайте желатин. Готуйте на слабкому вогні, поки желатин не розчиниться. Після цього залиште охолонути. У мисці поєднайте вершки та цукор, збийте міксером. Охолоджену полуничну суміш потихеньку введіть у вершки і добре перемішайте. Консистенція має бути густою, але повітряною. Викладіть мус у форми, можна в стакани. Накрийте харчовою плівкою і покладіть в холодильник хоча б на годину. За бажання можна зробити ще один шар для десерту. Для цього залиште трохи суміші полуничного пюре та вершків, додайте ще трохи вершків та цукор. Прогрійте суміш на низькому вогні, додайте шматочки ягід та доведіть до кипіння. Коли все повністю охолоне, викладіть другим шаром на мус у формі та залиште в холодильнику ще на годину. Не забудьте накрити форму плівкою.

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Полуничний лимонад

Є один секретний інгредієнт, завдяки якому цей лимонад якнайкраще втамовує спрагу. Розповідаємо, який саме.

Інгредієнти:

Полуниця – 500 г

Розмарин – 4 г

Мед гречаний – 100 г

Вода мінеральна – 200 г

Як готувати:

Поєднайте в блендері полуницю, листочки розмарину, мед та мінеральну воду. Все добре збийте до однорідного стану. Саме завдяки розмарину цей лимонад не тільки чудове смакуватиме, але й добре втамує спрагу. Процідіть, додайте лід і насолоджуйтеся.

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