Как приготовить блюда из фильма "Гарри Поттер": топ-5 рецептов

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
3,8 т.
Как приготовить блюда из фильма 'Гарри Поттер': топ-5 рецептов

"Гарри Поттер" – это именно тот фильм, который любят просматривать в период новогодних праздников. И когда ярый поклонник этого фильма слышит названия "Сливочное пиво" или "Берти Боттс" – сразу понимает, что это.

Об этих и многих других необычных блюдах из фильма "Гарри Поттер" рассказало американское издание INSIDER.

Сливочное пиво

Самый популярный напиток из фильма Гарри Поттер – сливочное пиво

Это освежающий напиток, который можно употреблять вместе с едой или самостоятельно. Он неоднократно упоминается в книгах "Гарри Поттер" и очень популярный на родине фильма. Там устраивают разные тематические вечеринки и подают такое пиво в парках "Волшебный мир Гарри Поттера" в холодном и горячем виде.

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Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • крем-сода

  • сироп из ирисок

  • жирные сливки

  • сахар

  • ванильный экстракт

  • растопленное сливочное масло

Торт на День рождения Гарри Поттера

Торт, которым поздравляли Гарри Поттера на День рождения

Для приготовления торта вам понадобится:

  • сахар

  • мука

  • какао-порошок

  • пищевая сода

  • разрыхлитель

  • соль

  • яйца

  • молоко

  • растительное масло

  • экстракт ванили и кипяток

Для глазури нужно:

  • масло

  • какао-порошок

  • сахар

  • молоко

  • экстракт ванили и пищевые красители

Тыквенный сок

Любимый напиток главного героя фильма

Впервые упомянутый в Гарри Поттере и тайной комнате, тыквенный сок является основным напитком волшебства. Он также популярный в тематических парках Гарри Поттер, где его подают в пластиковых бутылках с крышками в форме тыквы.

Ингредиенты для тыквенного сока

  • яблочный сидр

  • тыквенное пюре – оно делает консистенцию густой и однородной

  • сахар (белый и коричневый)

  • смесь корицы, мускатного ореха, имбиря, гвоздики и душистого перца

  • ваниль

Ингредиенты для тыквенного сока:

  • Яблочный сидр – подойдет купленный в магазине сидр или даже яблочный сок. Лучше всего – свежевыжатый.

  • Тыквенное пюре – сделает сок однородным и густым.

  • Сахар – смесь белого и коричневого цвета.

  • Специи – смесь корицы, мускатного ореха, имбиря, гвоздики и душистого перца со вкусом тыквенных специй, чтобы создать идеальный осенний напиток.

  • Ваниль – придаст яркий вкус.

Золотой сничь из шоколада

Как сделать золотой снич своими руками

В фильме этот маленький шарик использовали в игре: тот, кто поймает постоянно подвижный и активный снич – выиграл. Если вы планируете тематическую вечеринку Гарри Поттера, стоит задекорировать стол такими шоколадными сничами.

Что понадобится:

  • шоколадные круглые конфеты в золотой фольге

  • бумажные крылья

  • ножницы

  • клей

Способ приготовления:

1. Распечатать бумажные крылышки.

2. С конфет снять наклейки, которыми обычно прикрепляют фольгу, но не выбрасывать их.

3. Готовые крылышки приклеить на конфеты.

Конфеты со взрывчатыми вкусами "Берти Боттс"

Конфеты "Берти Боттс" с коварными вкусами

Такие сладости покупают настоящие экстремалы, ведь кроме карамельных и фруктовых вкусов, там есть рвота, трава или тухлое яйцо. Настоящая находка для тех, кто хочет испытать удачу. Такие коварные конфеты продавались в поезде, в котором Гарри ехал в Хогвартс. Сейчас похожие можно заказать в интернете.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о рецепте печенья из фильма "Игра в кальмара".

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