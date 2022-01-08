Как приготовить блюда из фильма 'Гарри Поттер': топ-5 рецептов

"Гарри Поттер" – это именно тот фильм, который любят просматривать в период новогодних праздников. И когда ярый поклонник этого фильма слышит названия "Сливочное пиво" или "Берти Боттс" – сразу понимает, что это.

Об этих и многих других необычных блюдах из фильма "Гарри Поттер" рассказало американское издание INSIDER.

Сливочное пиво

Это освежающий напиток, который можно употреблять вместе с едой или самостоятельно. Он неоднократно упоминается в книгах "Гарри Поттер" и очень популярный на родине фильма. Там устраивают разные тематические вечеринки и подают такое пиво в парках "Волшебный мир Гарри Поттера" в холодном и горячем виде.

Видео дня

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

крем-сода

сироп из ирисок

жирные сливки

сахар

ванильный экстракт

растопленное сливочное масло

Торт на День рождения Гарри Поттера

Для приготовления торта вам понадобится:

сахар

мука

какао-порошок

пищевая сода

разрыхлитель

соль

яйца

молоко

растительное масло

экстракт ванили и кипяток

Для глазури нужно:

масло

какао-порошок

сахар

молоко

экстракт ванили и пищевые красители

Тыквенный сок

Впервые упомянутый в Гарри Поттере и тайной комнате, тыквенный сок является основным напитком волшебства. Он также популярный в тематических парках Гарри Поттер, где его подают в пластиковых бутылках с крышками в форме тыквы.

Ингредиенты для тыквенного сока

яблочный сидр

тыквенное пюре – оно делает консистенцию густой и однородной

сахар (белый и коричневый)

смесь корицы, мускатного ореха, имбиря, гвоздики и душистого перца

ваниль

Ингредиенты для тыквенного сока:

Яблочный сидр – подойдет купленный в магазине сидр или даже яблочный сок. Лучше всего – свежевыжатый.

Тыквенное пюре – сделает сок однородным и густым.

Сахар – смесь белого и коричневого цвета.

Специи – смесь корицы, мускатного ореха, имбиря, гвоздики и душистого перца со вкусом тыквенных специй, чтобы создать идеальный осенний напиток.

Ваниль – придаст яркий вкус.

Золотой сничь из шоколада

В фильме этот маленький шарик использовали в игре: тот, кто поймает постоянно подвижный и активный снич – выиграл. Если вы планируете тематическую вечеринку Гарри Поттера, стоит задекорировать стол такими шоколадными сничами.

Что понадобится:

шоколадные круглые конфеты в золотой фольге

бумажные крылья

ножницы

клей

Способ приготовления:

1. Распечатать бумажные крылышки.

2. С конфет снять наклейки, которыми обычно прикрепляют фольгу, но не выбрасывать их.

3. Готовые крылышки приклеить на конфеты.

Конфеты со взрывчатыми вкусами "Берти Боттс"

Такие сладости покупают настоящие экстремалы, ведь кроме карамельных и фруктовых вкусов, там есть рвота, трава или тухлое яйцо. Настоящая находка для тех, кто хочет испытать удачу. Такие коварные конфеты продавались в поезде, в котором Гарри ехал в Хогвартс. Сейчас похожие можно заказать в интернете.

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