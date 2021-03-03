Блюда на 8 марта: что готовили раньше и что приготовить сейчас

Несмотря на волну декоммунизации, которая несколько лет назад прокатилась по стране и привела к массовому переименованию улиц и отмене Дня защитника Отечества 23 февраля, Международного женского дня эти нововведения не коснулись.
Да, Украинский институт национальной памяти еще в феврале 2017 года предложил отменить соответствующий выходной и вместо этого сделать нерабочим Шевченковский день, который отмечается 9 марта. Да, сам Международный женский день предлагалось переименовать в День борьбы за права женщин. Да, тогдашний директор УИНП Владимир Вятрович заявлял, что 8 Марта "давно утратило свой первоначальный смысл, который заключался в борьбе за равенство полов, и превратилось в день поздравления женщин".
Однако законопроект об отмене выходного в честь 8 марта, внесенный на голосование Верховной Рады осенью 2017 года, не набрал необходимого количества голосов народных депутатов. Поэтому мы по-прежнему отмечаем Женский день или, как его еще называют, Праздник весны.
Редакция FoodOboz вспоминает советсткие блюда, которые можно было увидеть на праздничном столе, а также рассказывает, что можно приготовить им на замену.
Оливье vs Цезарь
Оливье в советское время был королем любого праздничного стола. Новый год, 8 марта, день рождения, юбилей, крестины, помолвка и любой другой праздник не обходился без салата из вареных овощей и докторской колбасы, заправленных щедрой порцией жирного "Провансаля".
Если вы не в силах отказать от оливье, попробуйте хотя бы приготовить альтернативный вариант салата без колбасы и мяса: например, с грибами, грецкими орехами, креветками, красной рыбой или кальмарами.
Если же вы готовы к экспериментам, советуем приготовить салат "Цезарь" и даем несколько рецептов на выбор:
Также вместо оливье можно приготовить еще много классных салатов, например, с нутом, свеклой и сыром, креветками, печенью, индейкой, картофелем или с тунцом. Рецепты этих салатов можно посмотреть здесь.
Мимоза vs Салаты с рыбой
"Мимоза" – еще одна звездочка праздничного стола. Ничего не имеем против этого салата, сами иногда грешим порцией вареных овощей с рыбной консервой и бесконечными слоями майонеза. Однако если уже надумаете готовить его, то смазывайте слои хотя бы домашним майонезом. Или же приготовьте альтернативную заправку: в этой подборке можно почитать рецепты различных соусов, которые станут прекрасным дополнениям к салатам с рыбой, мясом, птицей и овощами.
Если вы хотите приготовить из рыбы какой-то новый и небанальный салат, советуем вам рассмотреть вот эти варианты:
Лосося, кстати, можно засолить самостоятельно. Уверяем вас: после того, как вы попробуете рыбу собственного приготовления, вы вряд ли будете покупать маринованный лосось в магазине. Рецепт здесь.
Фаршированные яйца vs Фаршированные авокадо
Опять-таки, не имеем ничего против фаршированных яиц, можете есть их сколько угодно и фаршировать как угодно: хоть перетертыми с горчицей желтками, хоть измельченными сардинами в масле, хоть куриным мясом, хоть креветками, хоть соусом гуакамоле.
А можете пойти чуть дальше и расширить свои кулинарные горизонты, нафаршировав в этот раз не вареные яйца, а половинки авокадо. Во-первых, это красиво. Во-вторых, полезно. В-третьих, этим блюдом вы точно удивите гостей. Рецепты фаршированных авокадо можно посмотреть здесь.
Гренки vs Брускетты
А вот суть советских гренок, если честно, нам не до конца понятна. Зачем, спрашивается, жарить хлеб на масле, затем мазать его маслом или майонезом, а сверху выкладывать шпроты в масле? Чтобы получить масло масляное? Или что?
Куда понятнее брускетты: когда хлеб просто запекают в духовке или обжигают на гриле до хруста, натирают чесноком, немного сбрызгивают оливковым маслом, а затем сверху выкладывают все, что душе угодно: томатную сальсу или печеные перцы, слабосоленую семгу или консервированный тунец, хамон или прошутто, утиную грудку, курицу или индейку, моцареллу или голубой сыр, а также хурму, грушу или персики и многое-многое другое.
Все рецепты брускетт можно посмотреть здесь.
Запеченная птица vs Запеченная птица
А вот здесь никаких претензий, потому что мясо птицы, да еще и запеченное в духовке, это, как говорится, always a good idea. Запекайте индейку, курицу, утку или гуся. Запекайте кусочками или целиком, в рукаве или фольге, с фруктами, овощами или вообще без ничего – все зависит от вашего настроения, фантазии и вкусовых предпочтений.
Даем несколько рецептов запеченной птицы на выбор:
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