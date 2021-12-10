Блюда времен СССР, которые мы готовим сегодня: топ-5

Во времена СССР готовили довольно простые блюда, но у них был свой особый вкус и атмосферность. Прошло уже очень много лет и мир стал совсем другим, но мы до сих пор с удовольствием готовим культовые вкусности, которые так любили наши бабушки и дедушки. Многие рецепты нашли свои осовремененные варианты, но есть и такие, которые остаются прежними.

Редакция OBOZREVATEL подготовила подборку 5 блюд родом из СССР, которые готовят до сих пор.

Сырные пончики

Один из самых любимых вкусностей детей времен СССР. Сейчас его готовят довольно часто и рецепт остается неизменным без интерпретаций и дополнений.

Сырные пончики от svitlana.kulish.bondarenko. Идея опубликована на странице в Instagram.

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Ингредиенты:

кисломолочный творог – 500 г

яйца – 6 шт

сода (гашеная уксусом) – 1 ч.л.

сахар – 180 г

сахарная пудра (для посыпки) – 150 г

мука – 2,5 – 3 стакана (зависит от влажности сыра)

масло для жарки – 0,7 – 1 л

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйца и сахар, немного перебить погружным блендером. Добавить гашеную соду и частями подмешать муку, чтобы масса не была забитой.

2. Замесить мягкое тесто.

3. Рабочую поверхность посыпать мукой и выложить часть теста. Раскатать пласт толщиной 1 см, стаканом выдавить кружочки, сделать в них посередине дырочку или же сформировать руками шарики желаемого размера.

Жарить в большом количестве растительного масла, на небольшом огне, с двух сторон до зарумянивания. Выложить кольца на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Присыпать сахарной пудрой.

Сладкая колбаса

Сейчас такой десерт продают в магазинах, готовят под заказ и просто по праздникам. И еще со времен СССР рецептура такого лакомства тоже остается неизменной.

Сладкая колбаса от mini_buchkovska. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

печенье (к кофе) – 200 г

сгущенка – 350 г

масло – 100 г

какао – 2 ст.л

шоколад

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Способ приготовления:

1. Измельчить печенье (так чтобы остались маленькие кусочки).

2. Смешать все ингредиенты (масло должно быть мягким, шоколад – мелкими кубиками).

3. Выложить на пергаментную бумагу, сформировать колбаску и закрыть со всех сторон.

4. Отправить в холодильник на 2-3 часа.

Сырная запеканка

Во времена СССР ее подавали в каждой столовой. Основными компонентами были кисломолочный творог, яйца, молоко, сахар и манка. Сейчас такое блюдо больше привыкли называть "чизкейк" или "сырник" и добавлять многие другие ингредиенты.

Сырно-кокосовая запеканка от zdrobylko_mariya. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 540 г

яйца – 3 г

рисовая мука с горкой – 3 ст.л

кокосовая стружка – 30 г

мед – 3 ст.л

бананы – 2 шт

клюква – 50 г

орехи измельченные – 20 г

ванилин

Способ приготовления:

1. Для соуса соединить в равных пропорциях сметану и сгущенку.

2. Сыр, яйца, мед, ванилин взбить блендером.

3. Добавить кокосовую стружку, рисовую муку и клюкву.

4. Переложить в форму, смазанную сливочным маслом. На верх выложить разрезанные поперек бананы.

5. Поставить в разогретую духовку до 170 градусов на 45-50 минут. Сверху на готовую запеканку посыпать измельченные орехи.

Фаршированные яйца

Блюдо, которое было на каждом застолье во времена СССР. Обычно сыр смешивали с чесноком и майонезом, начиняли таким салатиком яйца и все – блюдо готово. Сейчас есть множество разнообразных подач такой закуски. И одна из них очень актуальна именно в этом году.

Фаршированные яйца "Тигровые". Идея опубликована на странице _mir_salatov_ в Instagram.

Ингредиенты на 10 порций:

вареные яйца – 5 шт.

вареная морковь – 1 шт.

красный лук – 1/2 шт.

тунец консервированный – 150 г

майонез – 1 ч. л.

оливки чёрные – 9-10 штук. (без косточек)

соль – по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить яйца в течение 10 минут морковь – 40.

2. Из консервы слить всю влагу, отжать.

3. Яйца почистить, нарезать половинками, вынуть желтки из белков и хорошо размять их вилкой.

4. Добавить мясо тунца, мелко порезанный красный лук.

5. Заправить ложкой майонеза, солью, черным перцем молотым, все хорошо перемешать.

6. Наполнить такой начинкой белки.

7. Морковь натереть на большой терке.

8. Распределить тонким слоем.

9. Порезать полосками маслины. Разложить сверху, имитируя окрас тигра.

Бутерброды со шпротами

Коронная закуска каждого застолья времен СССР. Темный хлеб смазывали большим количеством майонеза, клали шпроты и соленый огурец или лимон. Сейчас это блюдо тоже готовят очень часто, но в несколько иной интерпретации.

Идеей приготовления закусок со шпротами поделилась hudejkaa на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

кисло-сладкий или ржаной хлеб – 4 кусочка

песто – 2 ст.л.

банка шпротов – 120 г

яйца отварные – 1-2 шт.

помидоры черри – 3 шт.

оливки без косточек – 4-5 шт.

огурцы корнишоны – 4-5 шт.

оливковое масло для обжаривания

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Кусочки хлеба разрезать пополам и обжарить на небольшом количестве масла в румяной корочке.

2. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

3. Остудить и натереть со всех сторон чесноком.

4. Помидоры и корнишоны нарезать произвольно.

5. Яйца очистить и нарезать кружочками.

6. Хлеб смазать соусом песто.

7. Выложить на него яйца и шпроты.

8. Остальные ингредиенты добавить в произвольном порядке.

9. Подавать со свежей зеленью.

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