Забытые блюда украинской кухни: крупник, кныш, зубцы

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Забытые блюда украинской кухни: крупник, кныш, зубцы

Крупник, кныш, зубцы – слова, которые сейчас можно услышать крайне редко. Именно такие названия имели древние украинские блюда, которые когда-то были традиционными, а сейчас считаются забытыми. В их состав входят такие крупы как ячмень и перловка. Также, сезонные осенние овощи, например тыква. Поэтому самое время приготовить любимые вкусности наших предков.

Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления трех блюд глубокой древности.

Кныш с тыквой – блюдо родом из Херсона

Кныш с тыквой

  • мука – 450-500 г

  • тыквенное пюре – 300 г

  • сахар – 2 ст.л

  • соль – 2 ч.л

  • масло – 2 ст.л

  • вода – 2-3 ст.л

  • дрожжи – 2 ч.л сухих или 40-42 г живых

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Способ приготовления:

  1. Отварить тыкву взбить в пюре. Можно размять вилкой.

  2. Замесить тесто, хорошо размять руками.

  3. Оставить на некоторое время, чтобы тесто выросло вдвое.

  4. Сформировать колбаски, затем разделить их на уровне кружочки и добавить тыквенную начинку.

  5. Сделать надрезы.

  6. Выпекать 20 минут с паром, а потом без него еще 20 минут при температуре 200 градусов.

Крупник – родом из востока Украины

Крупник – блюдо с ячменем

Ингредиенты:

  • куриное бедро среднего размера

  • корень сельдерея

  • картофель

  • лук

  • морковь

  • перловая крупа

  • соль

  • лавровый лист

  • перец душистый горошком

  • перец черный горошком,

  • подсолнечное масло

    Способ приготовления:

  1. Одно куриное бедро тщательно вымыть, поместить в кастрюлю с 1,75 л холодной воды.

  2. Довести до кипения, снять пену. Добавить в кастрюлю 1 очищенную морковь и 1 очищенный лук, половину очищенного корня сельдерея. Все довести до кипения, варить на умеренном огне 40 мин до готовности мяса.

  3. Курицу вынуть, овощи выбросить, бульон процедить. Мясо отделить от кости и нарезать средними кусочками.

  4. Отварить 100 г перловой крупы в 500 мл воды. Отвар процедить, крупу промыть горячей водой. Перловая крупа отваривается отдельно и промывается перед отправкой в кастрюлю для того, чтобы бульон остался прозрачным

  5. Луковицу нарезать кубиками и обжарить на 35 мл подсолнечного масла до прозрачности.

  6. Добавить половину очищенного и нарезанного небольшими кусочками корня сельдерея, 1 очищенный и нарезанный кубиками морковь. Готовить, помешивая, 2-3 мин. Добавить подготовленную крупу, 2 лавровых листа, душистый перец и черный перец горшком. Прогреть 2 мин и переложить в кастрюлю с кипящим бульоном.

  7. Добавить в кастрюлю 2 средних картофелины, очищенные и нарезанные средними кусочками, 15 г соли. Готовить 10-12 мин.

Зубцы – родом из Львовщины

Зубцы – блюдо из ячменя

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Ячмень промыть и замочить в холодной воде на 8 часов. Снова промыть, воду слить.

  2. Переложытҗ ячмень в тарелку, разровнять по поверхности и сверху накрыть глубокой тарелкой. Оставить на ночь. Если не появились белые ростки – оставить еще на несколько часов.

  3. Отправить пророщенные зерна в кастрюлю и залить водой.

  4. Варить на слабом огне до готовности ячменя, периодически помешивая. Добавить соль и сливочное масло по вкусу.

  5. Подавать зубцы с крекерами, молоком, сухофруктами, джемом или орехами.

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