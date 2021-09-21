Забытые блюда украинской кухни: крупник, кныш, зубцы

Крупник, кныш, зубцы – слова, которые сейчас можно услышать крайне редко. Именно такие названия имели древние украинские блюда, которые когда-то были традиционными, а сейчас считаются забытыми. В их состав входят такие крупы как ячмень и перловка. Также, сезонные осенние овощи, например тыква. Поэтому самое время приготовить любимые вкусности наших предков.

Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления трех блюд глубокой древности.

Кныш с тыквой – блюдо родом из Херсона

мука – 450-500 г

тыквенное пюре – 300 г

сахар – 2 ст.л

соль – 2 ч.л

масло – 2 ст.л

вода – 2-3 ст.л

дрожжи – 2 ч.л сухих или 40-42 г живых

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Способ приготовления:

Отварить тыкву взбить в пюре. Можно размять вилкой. Замесить тесто, хорошо размять руками. Оставить на некоторое время, чтобы тесто выросло вдвое. Сформировать колбаски, затем разделить их на уровне кружочки и добавить тыквенную начинку. Сделать надрезы. Выпекать 20 минут с паром, а потом без него еще 20 минут при температуре 200 градусов.

Крупник – родом из востока Украины

Ингредиенты:

куриное бедро среднего размера

корень сельдерея

картофель

лук

морковь

перловая крупа

соль

лавровый лист

перец душистый горошком

перец черный горошком,

подсолнечное масло Способ приготовления:

Одно куриное бедро тщательно вымыть, поместить в кастрюлю с 1,75 л холодной воды. Довести до кипения, снять пену. Добавить в кастрюлю 1 очищенную морковь и 1 очищенный лук, половину очищенного корня сельдерея. Все довести до кипения, варить на умеренном огне 40 мин до готовности мяса. Курицу вынуть, овощи выбросить, бульон процедить. Мясо отделить от кости и нарезать средними кусочками. Отварить 100 г перловой крупы в 500 мл воды. Отвар процедить, крупу промыть горячей водой. Перловая крупа отваривается отдельно и промывается перед отправкой в кастрюлю для того, чтобы бульон остался прозрачным Луковицу нарезать кубиками и обжарить на 35 мл подсолнечного масла до прозрачности. Добавить половину очищенного и нарезанного небольшими кусочками корня сельдерея, 1 очищенный и нарезанный кубиками морковь. Готовить, помешивая, 2-3 мин. Добавить подготовленную крупу, 2 лавровых листа, душистый перец и черный перец горшком. Прогреть 2 мин и переложить в кастрюлю с кипящим бульоном. Добавить в кастрюлю 2 средних картофелины, очищенные и нарезанные средними кусочками, 15 г соли. Готовить 10-12 мин.

Зубцы – родом из Львовщины

Ингредиенты:

ячмень – 1 стакан

масло сливочное – 20 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Ячмень промыть и замочить в холодной воде на 8 часов. Снова промыть, воду слить. Переложытҗ ячмень в тарелку, разровнять по поверхности и сверху накрыть глубокой тарелкой. Оставить на ночь. Если не появились белые ростки – оставить еще на несколько часов. Отправить пророщенные зерна в кастрюлю и залить водой. Варить на слабом огне до готовности ячменя, периодически помешивая. Добавить соль и сливочное масло по вкусу. Подавать зубцы с крекерами, молоком, сухофруктами, джемом или орехами.

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