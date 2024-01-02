Блюдо из картофеля для обеда за копейки: получается очень сытно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Блюдо из картофеля для обеда за копейки: получается очень сытно

Все ингредиенты для следующего блюда точно есть у каждого дома. Речь идет о картофельных зразах. Изделия получаются очень вкусными и сытными. Хватит на всю семью.

Идея приготовления бюджетных картофельных образов опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ty4ka_ira в Instagram. Из отварного картофеля нужно сделать пюре.

Блюдо из картофеля для обеда за копейки: получается очень сытно

Ингредиенты:

  • 8-10 картофелин среднего размера
  • 4-ст.л. муки
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  • 2 яйца
  • 20 г сливочного масла
  • соль и специи – по вкусу
  • масло для обжаривания

Способ приготовления:

Блюдо из картофеля для обеда за копейки: получается очень сытно

1. Картошку отварить в подсоленной воде до готовности.

2. Сделать пюре, добавить масло, перец и перемешать.

Блюдо из картофеля для обеда за копейки: получается очень сытно

3. Оставить остыть.

4. После охлаждения добавить яйца, муку и хорошо перемешать.

Блюдо из картофеля для обеда за копейки: получается очень сытно

5. Масса будет липнуть к рукам, поэтому следует руки постоянно потряхивать мукой.

6. Сформировать зразы.

Блюдо из картофеля для обеда за копейки: получается очень сытно

7. Обвалять в муке и обжарить на сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.

Блюдо из картофеля для обеда за копейки: получается очень сытно

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