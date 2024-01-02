Все ингредиенты для следующего блюда точно есть у каждого дома. Речь идет о картофельных зразах. Изделия получаются очень вкусными и сытными. Хватит на всю семью.

Идея приготовления бюджетных картофельных образов опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ty4ka_ira в Instagram. Из отварного картофеля нужно сделать пюре.

Ингредиенты:

8-10 картофелин среднего размера

4-ст.л. муки

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2 яйца

20 г сливочного масла

соль и специи – по вкусу

масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. Картошку отварить в подсоленной воде до готовности.

2. Сделать пюре, добавить масло, перец и перемешать.

3. Оставить остыть.

4. После охлаждения добавить яйца, муку и хорошо перемешать.

5. Масса будет липнуть к рукам, поэтому следует руки постоянно потряхивать мукой.

6. Сформировать зразы.

7. Обвалять в муке и обжарить на сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.

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