Блюдо из картофеля для обеда за копейки: получается очень сытно
Все ингредиенты для следующего блюда точно есть у каждого дома. Речь идет о картофельных зразах. Изделия получаются очень вкусными и сытными. Хватит на всю семью.
Идея приготовления бюджетных картофельных образов опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ty4ka_ira в Instagram. Из отварного картофеля нужно сделать пюре.
Ингредиенты:
- 8-10 картофелин среднего размера
- 4-ст.л. муки
- 2 яйца
- 20 г сливочного масла
- соль и специи – по вкусу
- масло для обжаривания
Способ приготовления:
1. Картошку отварить в подсоленной воде до готовности.
2. Сделать пюре, добавить масло, перец и перемешать.
3. Оставить остыть.
4. После охлаждения добавить яйца, муку и хорошо перемешать.
5. Масса будет липнуть к рукам, поэтому следует руки постоянно потряхивать мукой.
6. Сформировать зразы.
7. Обвалять в муке и обжарить на сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.
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