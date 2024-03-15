Блюдо родом из Грузии: из какого мяса готовится всемирно известное "Чахохбили"

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Блюдо родом из Грузии: из какого мяса готовится всемирно известное 'Чахохбили'

"Чахохбили" – национальное грузинское блюдо из курицы. В ней переплетаются нотки пикантности и свежести. Мясо становится очень мягким и нежным благодаря томатному соусу и разнообразным специям.

Идея приготовления вкусного грузинского "Чахохбили" опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Тушится все на сковороде.

Блюдо родом из Грузии: из какого мяса готовится всемирно известное ''Чахохбили''

Ингредиенты:

  • курица – 1 шт.
  • лук – 800 г
  • томатное пюре – 600 г
  • томатная паста – 2 ст.л.
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  • чеснок – 3 зубчика
  • кинза (или петрушка) – 100 г
  • сушеный базилик – 1 ч.л.
  • уцхо сунели – 1 ч.л.
  • кориандр – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • вода – 150 мл.
  • перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Блюдо родом из Грузии: из какого мяса готовится всемирно известное ''Чахохбили''

1. Разрезать курицу на небольшие части и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон. Посолить и поперчить.

2. Достать курицу и влить 75 миллилитров воды в сковороду, в которой жарилось мясо.

Блюдо родом из Грузии: из какого мяса готовится всемирно известное ''Чахохбили''

3. Лук нарезать полукольцами и выложить на сковороду. Добавить соль.

4. Жарить на медленном огне в течение 30 минут.

Блюдо родом из Грузии: из какого мяса готовится всемирно известное ''Чахохбили''

5. Затем сверху выложить курицу.

6. С помощью блендера сделать томатное пюре, добавить в него все специи и томатную пасту. Все хорошо смешать и вылить на курицу в сковороду.

Блюдо родом из Грузии: из какого мяса готовится всемирно известное ''Чахохбили''

7. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне в течение 40 минут.

8. Снять с огня и добавить мелко нарезанную кинзу и чеснок. Все смешать.

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