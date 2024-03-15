Блюдо родом из Грузии: из какого мяса готовится всемирно известное "Чахохбили"
"Чахохбили" – национальное грузинское блюдо из курицы. В ней переплетаются нотки пикантности и свежести. Мясо становится очень мягким и нежным благодаря томатному соусу и разнообразным специям.
Идея приготовления вкусного грузинского "Чахохбили" опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Тушится все на сковороде.
Ингредиенты:
- курица – 1 шт.
- лук – 800 г
- томатное пюре – 600 г
- томатная паста – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- кинза (или петрушка) – 100 г
- сушеный базилик – 1 ч.л.
- уцхо сунели – 1 ч.л.
- кориандр – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- вода – 150 мл.
- перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разрезать курицу на небольшие части и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон. Посолить и поперчить.
2. Достать курицу и влить 75 миллилитров воды в сковороду, в которой жарилось мясо.
3. Лук нарезать полукольцами и выложить на сковороду. Добавить соль.
4. Жарить на медленном огне в течение 30 минут.
5. Затем сверху выложить курицу.
6. С помощью блендера сделать томатное пюре, добавить в него все специи и томатную пасту. Все хорошо смешать и вылить на курицу в сковороду.
7. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне в течение 40 минут.
8. Снять с огня и добавить мелко нарезанную кинзу и чеснок. Все смешать.
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