"Чахохбили" – национальное грузинское блюдо из курицы. В ней переплетаются нотки пикантности и свежести. Мясо становится очень мягким и нежным благодаря томатному соусу и разнообразным специям.

Идея приготовления вкусного грузинского "Чахохбили" опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Тушится все на сковороде.

Ингредиенты:

курица – 1 шт.

лук – 800 г

томатное пюре – 600 г

томатная паста – 2 ст.л.

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чеснок – 3 зубчика

кинза (или петрушка) – 100 г

сушеный базилик – 1 ч.л.

уцхо сунели – 1 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

вода – 150 мл.

перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разрезать курицу на небольшие части и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон. Посолить и поперчить.

2. Достать курицу и влить 75 миллилитров воды в сковороду, в которой жарилось мясо.

3. Лук нарезать полукольцами и выложить на сковороду. Добавить соль.

4. Жарить на медленном огне в течение 30 минут.

5. Затем сверху выложить курицу.

6. С помощью блендера сделать томатное пюре, добавить в него все специи и томатную пасту. Все хорошо смешать и вылить на курицу в сковороду.

7. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне в течение 40 минут.

8. Снять с огня и добавить мелко нарезанную кинзу и чеснок. Все смешать.

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