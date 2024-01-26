Боб-левеш – это ароматный и наваристый мясной суп, который является традиционным блюдом для жителей Закарпатской области. В этом регионе нашей страны боб-левеш подают в хлебной тарелке, но можно смаковать и с обычной.

Готовить боб-левеш лучше всего на открытом огне, однако можно сделать это и в котле на плите. В течение долгих лет существования блюда, его рецепт претерпел значительные изменения. Но основные рецепты остались неизменными, а именно: фасоль, сметана, паприка и копченость. Рецептом традиционного боб-левеша в Instagram поделился фудблогер Алекс Миль.

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Ингредиенты для боб-левеша

Копченые ребра – 500 гр

Копченая колбаса – 300 гр

Белая фасоль – 450 гр

Вода – 2500 мл

Пюре из помидоров или томатный кетчуп – 250 гр

Лук – 2 шт

Корень сельдерея – 150 гр

Зелень петрушки

Чеснок – 5 зуб

Острый перец – 1 шт

Соль

Перец

Копченая паприка

Лавовый лист – 1,5 ст.л.

Перец горошком – 10 шт

Ингредиенты для галушек

Мука – 2 ст.л.

Яйцо – 1 ст.л.

Мука – 70-80 гр

Способ приготовления

1. В кастрюлю заливаем воду, добавляем ребра, целый лук, соль, лавровый лист, перец горошком и варим в течение 15 минут.

2. Добавляем нарезанную кубиком морковь и корень сельдерея. Варим еще 15 минут.

3. Ребра достаем, отделяем мясо от кости и нарезаем небольшими кусками и бросаем обратно в кастрюлю.

4. Луковицу достаем и выбрасываем.

5. Добавляем пюре из томатов или кетчуп и оставляем вариться на небольшом огне.

6. Вливаем масло в сковороду, добавляем порезанный лук и обжариваем в течение 5 минут. Добавляем нарезанную копченую колбасу и жарим в течение 5-6 минут.

7. Добавляем в сковороду муку, паприку и все хорошо вымешиваем. Вливаем на сковороду 3-4 черпака жидкости из котла, порезанную петрушку, давленый чеснок и одну нарезанную острую перчину. Хорошо перемешиваем и тушим в течение 5 минут, после чего все содержимое сковороды вливаем в котел.

8. Отправляем в котел консервированную фасоль и провариваем 15 минут.

9. Переходим к приготовлению галушек. Разбиваем яйцо и постоянно перемешивая, добавляем соль и муку, пока не образуется мягкое тесто.

10 Клецки отправляем в котел и варим еще 7 минут.

11. Перед подачей украшаем зеленью петрушки.

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