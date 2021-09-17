Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть бобовые
Еще с детства у большинства людей бобовые ассоциировались только с одним горохом и фасолью, которые трудно было назвать любимой пищей. Даже несмотря на то, что сегодня появилось множество видов бобовых, которые можно приобрести на каждом шагу, они до сих пор остаются редкими гостями в рационе. Как правило, это связано с тем, что после их употребления некоторые испытывают дискомфорт. И это вовсе не означает, что нужно наотрез отказаться от бобовых.
Ситуацию предложила исправить диетолог Марина Калинина на своей странице Instagram, где рассказала о том, как приучить себя есть больше бобовых и как правильно их комбинировать.
Почему стоит есть хотя бы по одной ложке бобовых в день?
Оптимальный гликемический индекс – глюкоза поступает медленнее в кровь и не допускает резкого повышения инсулина и сахара.
Поступление сложных углеводов – организм насыщается энергией, утоляет чувство голода и дальнейший аппетит снижается.
Адаптация желудочно-кишечного тракта и повышение иммунитета.
Рекомендации по выбору бобовых и ввод их в рацион:
Выбирая бобовые, обращайте внимание на яркие и разнообразные варианты: чечевица, маш или нут – вариантов множество, если не любите просто горох.
Не ешьте слишком много бобовых изначально – приучайте организм постепенно. После первой порции следите за реакцией организма 36 часов. Если не подошел продукт – попробуйте другой и так же следите за реакцией.
Перед употреблением все бобовые стоит вымочить, ведь они имеют достаточно много агрессивных компонентов (сапонины, фитаты).
Не употреблять бобовые с любой капустой, спаржей, чесноком, луком и грибами.
После приема бобовых ограничить употребление сладкого хотя бы на 3 часа.
Не ешьте бобовые с блюдами из птицы через двойную белковую нагрузку.
Лучше комбинировать бобовые с фенхелем, укропом. Это избавляет от газообразования.
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