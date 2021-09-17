Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть бобовые

Еще с детства у большинства людей бобовые ассоциировались только с одним горохом и фасолью, которые трудно было назвать любимой пищей. Даже несмотря на то, что сегодня появилось множество видов бобовых, которые можно приобрести на каждом шагу, они до сих пор остаются редкими гостями в рационе. Как правило, это связано с тем, что после их употребления некоторые испытывают дискомфорт. И это вовсе не означает, что нужно наотрез отказаться от бобовых.

Ситуацию предложила исправить диетолог Марина Калинина на своей странице Instagram, где рассказала о том, как приучить себя есть больше бобовых и как правильно их комбинировать.

Почему стоит есть хотя бы по одной ложке бобовых в день?

Видео дня

Оптимальный гликемический индекс – глюкоза поступает медленнее в кровь и не допускает резкого повышения инсулина и сахара.

Поступление сложных углеводов – организм насыщается энергией, утоляет чувство голода и дальнейший аппетит снижается.

Адаптация желудочно-кишечного тракта и повышение иммунитета.

Рекомендации по выбору бобовых и ввод их в рацион:

Выбирая бобовые, обращайте внимание на яркие и разнообразные варианты: чечевица, маш или нут – вариантов множество, если не любите просто горох. Не ешьте слишком много бобовых изначально – приучайте организм постепенно. После первой порции следите за реакцией организма 36 часов. Если не подошел продукт – попробуйте другой и так же следите за реакцией. Перед употреблением все бобовые стоит вымочить, ведь они имеют достаточно много агрессивных компонентов (сапонины, фитаты). Не употреблять бобовые с любой капустой, спаржей, чесноком, луком и грибами. После приема бобовых ограничить употребление сладкого хотя бы на 3 часа. Не ешьте бобовые с блюдами из птицы через двойную белковую нагрузку. Лучше комбинировать бобовые с фенхелем, укропом. Это избавляет от газообразования.

Также, на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: