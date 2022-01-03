Нежнейшая творожная запеканка без муки, как в детсаду: какой важный ингредиент добавить

Если вы хотите приготовить на завтрак что-нибудь легкое, вкусное и полезное, лучшим вариантом станет – кисломолочный сыр и все блюда из него. К примеру, самая нежная творожная запеканка, которая была любимым лакомством всех детей в детском саду.

Такая творожная запеканка запомнилась легкой, воздушной и в меру влажной по вкусу. Для того чтобы повторить десерт дома, достаточно добавить в тесто совсем немного молока, а перед выпеканием смазать запеканку сметаной. Рецепт опубликован в блоге gotovim.online в Instagram.

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Ингредиенты:

кисломолочный творог – 800 г

яйца – 3 шт

манна крупа – 160 г

сахар – 160 г

молоко – 80 мл

сливочное масло – 80 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до рыхлой однородной массы.

2. Добавить творог и взбивать в течение 3 минут.

3. Налить молоко и добавить сливочное масло. Взбивать еще 3-5 минут. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут.

4. Форму смазать сливочным маслом. Выложить творожную массу.

5. Равномерно выложить сметану.

6. Запекать при температуре 180 градусов 40 минут.

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