Болгарская баница: что приготовить, если дома есть только лаваш, творог, яйца и кефир

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
78
Болгарская баница: что приготовить, если дома есть только лаваш, творог, яйца и кефир

Если в холодильнике нет продуктов, кроме творога, лаваша, яиц и кефира, самое время приготовить болгарскую баницу. Это очень легкое в приготовлении, однако очень вкусное блюдо, которое порадует каждого.

Рецептом приготовления баницы в своем Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она также рассказала, как правильно сложить лаваш, чтобы блюдо получилось еще и очень красивым.

Болгарская баница: что приготовить, если дома есть только лаваш, творог, яйца и кефир

Ингредиенты

  • Лаваш – 2 шт
  • Кефир – 600 мл
  • Яйца – 6 шт
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  • Творог – 300 гр
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сливочное масло – 50 гр

Способ приготовления

1.Выкладываем лаваш в форму для запекания так, как это показано на фото.

Болгарская баница: что приготовить, если дома есть только лаваш, творог, яйца и кефир

2. В отдельной емкости соединяем кефир, яйца, творог и соль. Пробиваем блендером.

Болгарская баница: что приготовить, если дома есть только лаваш, творог, яйца и кефир

3. Полученной смесью заливаем лаваш.

Болгарская баница: что приготовить, если дома есть только лаваш, творог, яйца и кефир

4. Выкладываем сливочное масло, разрезанное на куски.

5. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

6. Вынимаем из духовки и накрываем полотенцем. Оставляем немного остыть.

Болгарская баница: что приготовить, если дома есть только лаваш, творог, яйца и кефир

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