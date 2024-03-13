Если в холодильнике нет продуктов, кроме творога, лаваша, яиц и кефира, самое время приготовить болгарскую баницу. Это очень легкое в приготовлении, однако очень вкусное блюдо, которое порадует каждого.

Рецептом приготовления баницы в своем Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она также рассказала, как правильно сложить лаваш, чтобы блюдо получилось еще и очень красивым.

Ингредиенты

Лаваш – 2 шт

Кефир – 600 мл

Яйца – 6 шт

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Творог – 300 гр

Соль – ½ ч.л.

Сливочное масло – 50 гр

Способ приготовления

1.Выкладываем лаваш в форму для запекания так, как это показано на фото.

2. В отдельной емкости соединяем кефир, яйца, творог и соль. Пробиваем блендером.

3. Полученной смесью заливаем лаваш.

4. Выкладываем сливочное масло, разрезанное на куски.

5. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

6. Вынимаем из духовки и накрываем полотенцем. Оставляем немного остыть.

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