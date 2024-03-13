Болгарская баница: что приготовить, если дома есть только лаваш, творог, яйца и кефир
Если в холодильнике нет продуктов, кроме творога, лаваша, яиц и кефира, самое время приготовить болгарскую баницу. Это очень легкое в приготовлении, однако очень вкусное блюдо, которое порадует каждого.
Рецептом приготовления баницы в своем Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она также рассказала, как правильно сложить лаваш, чтобы блюдо получилось еще и очень красивым.
Ингредиенты
- Лаваш – 2 шт
- Кефир – 600 мл
- Яйца – 6 шт
- Творог – 300 гр
- Соль – ½ ч.л.
- Сливочное масло – 50 гр
Способ приготовления
1.Выкладываем лаваш в форму для запекания так, как это показано на фото.
2. В отдельной емкости соединяем кефир, яйца, творог и соль. Пробиваем блендером.
3. Полученной смесью заливаем лаваш.
4. Выкладываем сливочное масло, разрезанное на куски.
5. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
6. Вынимаем из духовки и накрываем полотенцем. Оставляем немного остыть.
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