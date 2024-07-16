Болгарский перец по-молдавски: как приготовить эффектную летнюю закуску
Болгарский перец по-молдавски – очень пикантная и аппетитная закуска, которую обязательно нужно приготовить этим летом. Овощи для нее нужно запечь. Также, сделать томатный соус, который и делает это блюдо непревзойденным.
Идея приготовления перцев по-молдавски опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Всё делается очень быстро.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 14 шт.
- помидоры – 8 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- соль, сахар, перец, лавровые листья
Способ приготовления:
1. Перцы пожарить в духовке или сковороде. Очистить от кожуры.
2. Лук нарезать полукольцами.
3. Обжарить 1-2 минуты, он должна быть хрустящей.
4. Помидоры натереть на терке или прокрутить через мясорубку и добавить к поджаренному луку.
5. Довести до кипения и снять с огня.
6. Горячий соус посолить, добавить сахар и специи.
7. Дать остыть, а затем выжать чеснок.
8. Полученным соусом залить жареные перцы и дать настояться.
9. Есть перцы холодными, вымачивая ароматную мякоть хлеба в полученном соусе.
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