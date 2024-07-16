Болгарский перец по-молдавски – очень пикантная и аппетитная закуска, которую обязательно нужно приготовить этим летом. Овощи для нее нужно запечь. Также, сделать томатный соус, который и делает это блюдо непревзойденным.

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Идея приготовления перцев по-молдавски опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Всё делается очень быстро.

Ингредиенты:

болгарский перец – 14 шт.

помидоры – 8 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

соль, сахар, перец, лавровые листья

Способ приготовления:

1. Перцы пожарить в духовке или сковороде. Очистить от кожуры.

2. Лук нарезать полукольцами.

3. Обжарить 1-2 минуты, он должна быть хрустящей.

4. Помидоры натереть на терке или прокрутить через мясорубку и добавить к поджаренному луку.

5. Довести до кипения и снять с огня.

6. Горячий соус посолить, добавить сахар и специи.

7. Дать остыть, а затем выжать чеснок.

8. Полученным соусом залить жареные перцы и дать настояться.

9. Есть перцы холодными, вымачивая ароматную мякоть хлеба в полученном соусе.

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