Больше сыра и меньше теста: как приготовить пышные булочки на Масленицу
Неделя Масленицы продолжается. И кроме блинов часто готовят разнообразную выпечку. И, конечно, для начинки используют кисломолочный сыр.
Идея приготовления булочек с большим количеством сыра опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia.zhuk) в TikTok.
Ингредиенты:
- 250 мл теплого молока
- 100 г сахара
- 20 г свежих дрожжей
- 1 яйцо
- 15 г ванильного сахара
- 500-550 г муки
- щепотка соли
- 50 г мягкого сливочного масла
- 500 г сыра
- 1 яйцо
- 80 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 60 г изюма
- 1/2 цедра лимона
- 1 яичный желток
- 1 чайная ложка молока
- гранулированный сахар
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавляем 100 г сахара и 20 г свежих дрожжей.
2. Перемешиваем.
3. Добавляем одно яйцо и сахар.
4. Просеиваем примерно 550 грамм муки.
5. Добавляем пол чайной ложки соли, а также 50 грамм мягкого сливочного масла.
6. Миску смазываем маслом, накрываем и ставим в теплое место на 40 минут.
7. Для начинки в сыр добавить яйцо, 80 грамм сахара и ванильный сахар, 60 грамм промытых и высушенных изюма.
8. Добавить цедру лимона.
9. Тесто разделить на 9 частей.
10. Раскатать и сделать 3 надреза по кругу не до конца.
11. Положить начинку и обернуть ее тестом.
12. Выложить сформованные булочки на пергамент и оставить в теплом месте на 10-15 минут.
13. Смешать желток с молоком и смазать булочки сверху.
14. Посыпаем сахаром.
8. Выпекаем при температуре 180 градусов 20-25 минут.
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