Больше сыра и меньше теста: как приготовить пышные булочки на Масленицу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Больше сыра и меньше теста: как приготовить пышные булочки на Масленицу

Неделя Масленицы продолжается. И кроме блинов часто готовят разнообразную выпечку. И, конечно, для начинки используют кисломолочный сыр.

Идея приготовления булочек с большим количеством сыра опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia.zhuk) в TikTok.

Больше сыра и меньше теста: как приготовить пышные булочки на Масленицу

Ингредиенты:

  • 250 мл теплого молока
  • 100 г сахара
  • 20 г свежих дрожжей
  • 1 яйцо
  • 15 г ванильного сахара
  • 500-550 г муки
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  • щепотка соли
  • 50 г мягкого сливочного масла
  • 500 г сыра
  • 1 яйцо
  • 80 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 60 г изюма
  • 1/2 цедра лимона
  • 1 яичный желток
  • 1 чайная ложка молока
  • гранулированный сахар

Способ приготовления:

Больше сыра и меньше теста: как приготовить пышные булочки на Масленицу

1. В теплое молоко добавляем 100 г сахара и 20 г свежих дрожжей.

2. Перемешиваем.

3. Добавляем одно яйцо и сахар.

4. Просеиваем примерно 550 грамм муки.

Больше сыра и меньше теста: как приготовить пышные булочки на Масленицу

5. Добавляем пол чайной ложки соли, а также 50 грамм мягкого сливочного масла.

6. Миску смазываем маслом, накрываем и ставим в теплое место на 40 минут.

Больше сыра и меньше теста: как приготовить пышные булочки на Масленицу

7. Для начинки в сыр добавить яйцо, 80 грамм сахара и ванильный сахар, 60 грамм промытых и высушенных изюма.

8. Добавить цедру лимона.

9. Тесто разделить на 9 частей.

10. Раскатать и сделать 3 надреза по кругу не до конца.

Больше сыра и меньше теста: как приготовить пышные булочки на Масленицу

11. Положить начинку и обернуть ее тестом.

12. Выложить сформованные булочки на пергамент и оставить в теплом месте на 10-15 минут.

Больше сыра и меньше теста: как приготовить пышные булочки на Масленицу

13. Смешать желток с молоком и смазать булочки сверху.

14. Посыпаем сахаром.

Больше сыра и меньше теста: как приготовить пышные булочки на Масленицу

8. Выпекаем при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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