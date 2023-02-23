Неделя Масленицы продолжается. И кроме блинов часто готовят разнообразную выпечку. И, конечно, для начинки используют кисломолочный сыр.

Идея приготовления булочек с большим количеством сыра опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia.zhuk) в TikTok.

Ингредиенты:

250 мл теплого молока

100 г сахара

20 г свежих дрожжей

1 яйцо

15 г ванильного сахара

500-550 г муки

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щепотка соли

50 г мягкого сливочного масла

500 г сыра

1 яйцо

80 г сахара

10 г ванильного сахара

60 г изюма

1/2 цедра лимона

1 яичный желток

1 чайная ложка молока

гранулированный сахар

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавляем 100 г сахара и 20 г свежих дрожжей.

2. Перемешиваем.

3. Добавляем одно яйцо и сахар.

4. Просеиваем примерно 550 грамм муки.

5. Добавляем пол чайной ложки соли, а также 50 грамм мягкого сливочного масла.

6. Миску смазываем маслом, накрываем и ставим в теплое место на 40 минут.

7. Для начинки в сыр добавить яйцо, 80 грамм сахара и ванильный сахар, 60 грамм промытых и высушенных изюма.

8. Добавить цедру лимона.

9. Тесто разделить на 9 частей.

10. Раскатать и сделать 3 надреза по кругу не до конца.

11. Положить начинку и обернуть ее тестом.

12. Выложить сформованные булочки на пергамент и оставить в теплом месте на 10-15 минут.

13. Смешать желток с молоком и смазать булочки сверху.

14. Посыпаем сахаром.

8. Выпекаем при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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