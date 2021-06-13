Борщ – неправильное блюдо: эксперт назвала недостатки национального достояния

Борщ не является блюдом с правильным сочетанием белков, жиров и углеводов. Первые блюда не являются обязательными в рационе.

Польза супа или борща во многом зависит от бульона, поэтому между мясным и костным бульоном лучше выбирать последний. Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказала нутрициолог Наталья Дубовик.

По ее словам, ежедневное употребление борща или "чего-то жиденького" – это традиция, а не требование здорового питания. "Первые блюда не обязательны. Первое блюдо не состоит из правильного сочетания белков, жиров и углеводов. Борщ как таковой – это, скорее, национальная принадлежность. Мы привыкли, что мы украинцы, что мы едим борщ, для нас это национальное блюдо. Поэтому это неотъемлемая часть нашего стола", – заметила эксперт.

Она заверила, что для здорового организма не важно, что вы едите на обед – борщ, другое первое блюдо или стейк. "Если у вас здоровая поджелудочная железа и кишечник, то им абсолютно все равно, будете вы есть на обед борщ или какой-то гарнир из сложных углеводов – каши, рис, гречка, пшено, пшеничная каша – и какой-то стейк, мясо, гуляш, рагу и подкрепите это клетчаткой. Главное, чтобы это было сбалансировано и полезно, чтобы не было трансжиров и легких углеводов", – пояснила Дубовик.

Она также поделилась информацией о бульонах. По словам нутрициолога, и мясной, и костный бульон следует варить на медленном огне, "чтобы вода еле-еле булькала". В таком случае он будет светлым, а концентрация полезных веществ будет максимальной.

"Когда вы начинаете варить либо суп, либо борщ, вам нужно понять: вы хотите жирное блюдо или не очень. Если вы любите пожирнее, то шкурку с курицы снимать не обязательно. Если любите попостнее, то желательно выбирать постное мясо – грудка или бедро, но без кожи", – пояснила она.

В то же время эксперт посоветовала отдавать предпочтение костным бульонам за счет того, что в них содержится много коллагена.

"Я бы рекомендовала готовить блюда на костном бульоне. Там очень много коллагена. Такой бульон варится в течение 8-20 часов на очень медленном огне, как холодец. Туда можно положить говяжье колено, свиную ногу, домашнюю или фермерскую курицу. Если есть проблемы с суставами, с кожей, с желудочно-кишечным трактом, костный бульон – это стопроцентное лекарство, которое может облегчить состояние", – подчеркнула она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL поделился рецептом куриного бульона с овощами. В состав блюда входит лук-порей, петрушка и тимьян.

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