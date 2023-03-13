Борщ – символ украинской кухни и блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что рецептов борща очень много, но при это его основа всегда – свекла. Оригинального вкуса борщу могут придать: фасоль, зелень, свежая рыба, консервы, грибы, чернослив и даже яблоки.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом борща с рыбной консервой, который получится очень сытным и вкусным.

Оригинального вкуса блюду придаст рыбная консерва!

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Ингредиенты:

бычки в томате – 2 банки

капуста – 500 г

картофель – 3-4 шт.

морковь – 1 шт.

свекла – 1 шт.

томатная паста – 1 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

соль, перец, лавровый лист – по вкусу

масло для зажарки

свежая зелень при подаче

Способ приготовления:

1. Картофель, капусту, морковь, лук и свеклу очистите. Свеклу и морковь натрите на большой терке. Обжарьте сначала морковь на растительном масле, после добавьте свеклу и готовьте еще 2 минуты, далее добавьте томатную пасту, еще пару минут готовьте, после добавьте выдавленный чеснок, слегка посолите. Добавьте немного воды, оставьте тушиться под крышкой и на маленьком огне 15-20 минут.

2. Капусту нашинкуйте, картошку нарежьте произвольно.

3. В кастрюлю налейте воду, добавьте капусту и картофель. После добавьте зажарку и рыбную консерву. Посолите, доведите до кипения, добавьте лавровый лист и дайте постоять 15 минут под крышкой.

Подавайте борщ горячим, с измельченной зеленью.

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