Борщ с ушками: аутентичное постное блюдо родом с запада Украины от звездного шеф-повара
Борщ с ушками – это аутентичное блюдо, которое готовят на западе Украины. Раньше традиционно борщ с ушками готовили к Рождеству. Но, поскольку это блюдо постное, оно также прекрасно подойдет для приготовления во время поста.
Рецептом борща с ушками в Instagram поделился звездный шуф-повар Владимир Ярославский. Он также рассказал, что нужно приготовить за три дня до борща, чтобы блюдо получилось идеальным.
Ингредиенты для борща
- Грибной бульон – 2,5 л
- Печеная нарезанная свекла – 850 гр
- Морковь – 150 гр
- Лук – 150 гр
- Масло для жарки
- Чернослив – 100 гр
- Свекольный квас – 600 мл
Ингредиенты для свекловичного кваса
- Свекла большая – 5 шт
- Вода – 3 л
Ингредиенты для ушек
- Мука – 300 гр
- Масло растительное – 20 гр
- Соль
- Кипяток – 150 мл
Ингредиенты для начинки проушин
- Сушеные грибы – 100 гр
- Шампиньоны – 500 гр
- Лук – 200 гр
- Соль
- Перец
- Масло
Способ приготовления свекольного кваса
1.Свекла промываем, нарезаем и закладываем в банке.
2. Заливаем водой. Также можно добавить небольшое количество воды из квашеной капусты или соленых огурцов.
3. Накрываем банку марлей и храним в теплом месте в течение 7-9 дней.
Способ приготовления ушек
1. Сначала замачиваем сушеные грибы и оставляем на 30 минут.
2. Морковь и лук нарезаем большими кусками и выкладываем в кастрюлю с грибами. Варим в течение 30 минут.
3. Вынимаем грибы, охлаждаем, а бульон процеживаем.
4. Теперь готовим ушки. В кипяток добавляем соль и вливаем в муку.
5. Замешиваем тесто и даем постоять 30 минут.
6. Готовим начинку для проушин. Нарезанный лук обжариваем на растительном масле.
7. Добавляем мелко нарезанные шампиньоны и в конце нарезанные вареные белые грибы, соль и черный и ароматный перцы.
8. Валкуем тесто и формируем изделия.
Способ приготовления борща
1. Предварительно запекаем не очищенную свеклу в фольге, но оставляем ее немного сыроватой. Как остынет – нарезаем соломкой.
2. Лук и морковь нарезаем соломкой и обжариваем на растительном масле.
3. В кастрюлю складываем обжаренные овощи, свеклу и квас. Включаем нагрев и ждем, пока закипит.
4. Всю смесь добавляем к грибному бульону.
5. Добавляем нарезанный чернослив, сушеный орегано, соль и черный перец и копченую паприку.
6. Доводим до кипения и добавляем уже отварные ушки. Подавать с зеленым луком.
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