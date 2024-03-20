Борщ с ушками – это аутентичное блюдо, которое готовят на западе Украины. Раньше традиционно борщ с ушками готовили к Рождеству. Но, поскольку это блюдо постное, оно также прекрасно подойдет для приготовления во время поста.

Рецептом борща с ушками в Instagram поделился звездный шуф-повар Владимир Ярославский. Он также рассказал, что нужно приготовить за три дня до борща, чтобы блюдо получилось идеальным.

Ингредиенты для борща

Грибной бульон – 2,5 л

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Печеная нарезанная свекла – 850 гр

Морковь – 150 гр

Лук – 150 гр

Масло для жарки

Чернослив – 100 гр

Свекольный квас – 600 мл

Ингредиенты для свекловичного кваса

Свекла большая – 5 шт

Вода – 3 л

Ингредиенты для ушек

Мука – 300 гр

Масло растительное – 20 гр

Соль

Кипяток – 150 мл

Ингредиенты для начинки проушин

Сушеные грибы – 100 гр

Шампиньоны – 500 гр

Лук – 200 гр

Соль

Перец

Масло

Способ приготовления свекольного кваса

1.Свекла промываем, нарезаем и закладываем в банке.

2. Заливаем водой. Также можно добавить небольшое количество воды из квашеной капусты или соленых огурцов.

3. Накрываем банку марлей и храним в теплом месте в течение 7-9 дней.

Способ приготовления ушек

1. Сначала замачиваем сушеные грибы и оставляем на 30 минут.

2. Морковь и лук нарезаем большими кусками и выкладываем в кастрюлю с грибами. Варим в течение 30 минут.

3. Вынимаем грибы, охлаждаем, а бульон процеживаем.

4. Теперь готовим ушки. В кипяток добавляем соль и вливаем в муку.

5. Замешиваем тесто и даем постоять 30 минут.

6. Готовим начинку для проушин. Нарезанный лук обжариваем на растительном масле.

7. Добавляем мелко нарезанные шампиньоны и в конце нарезанные вареные белые грибы, соль и черный и ароматный перцы.

8. Валкуем тесто и формируем изделия.

Способ приготовления борща

1. Предварительно запекаем не очищенную свеклу в фольге, но оставляем ее немного сыроватой. Как остынет – нарезаем соломкой.

2. Лук и морковь нарезаем соломкой и обжариваем на растительном масле.

3. В кастрюлю складываем обжаренные овощи, свеклу и квас. Включаем нагрев и ждем, пока закипит.

4. Всю смесь добавляем к грибному бульону.

5. Добавляем нарезанный чернослив, сушеный орегано, соль и черный перец и копченую паприку.

6. Доводим до кипения и добавляем уже отварные ушки. Подавать с зеленым луком.

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