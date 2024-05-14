Борщ можно готовить с мясом и без. Для того, чтобы он имел более оригинальный вкус, добавьте в основу не только мясо, но можно и караси, кильку в томате, вяленые помидоры, вишни.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального борща с вишнями и аджикой.

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Ингредиенты:

Утка – 1/2 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Картофель – 800 г

Свекла – 2 шт.

Томатная паста – 70 г

Капуста (у меня была молодая и кочерыжка была маленькая) - пол кочана;

Вишни – 250 г

Чеснок – 1 головка

Соль, перец, сахар, кориандр, копченая паприка, лавровый лист, перец чили, аджика, корица, бадьян, гвоздика

Уксус

Способ приготовления:

1. Сначала приготовим бульон: утку разделите на части. Морковь и лук почистите и разрежьте овощи пополам. Выложите все на противень и запекайте при 230 С примерно 20-30 минут. Утка и овощи должны подрумяниться, а лишний жир вытопиться.

2. Немножко поджаренную утку и овощи выложите в кастрюлю, добавьте специи от глинтвейна, они очень подходят к утке.

3. Специи желательно прожарить на сухой сковороде перед тем, как добавлять в жидкость, после залейте водой и варите бульон. После снимите пену, если есть, убавьте огонь и варите минимум 2 часа.

4. Натрите свеклу и морковь, тушите на сковороде с томатной пастой и специями. Добавьте вишни.

5. Добавьте зажарку в бульон и доведите до кипения.

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