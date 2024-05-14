Борщ с вишнями и мясом: как приготовить блюдо по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Борщ с вишнями и мясом: как приготовить блюдо по-новому

Борщ можно готовить с мясом и без. Для того, чтобы он имел более оригинальный вкус, добавьте в основу не только мясо, но можно и караси, кильку в томате, вяленые помидоры, вишни. 

Как приготовить вкусный и сытный борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального борща с вишнями и аджикой.

Рецепт борща
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Ингредиенты:

  • Утка – 1/2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Картофель – 800 г
  • Свекла – 2 шт.
  • Томатная паста – 70 г
  • Капуста (у меня была молодая и кочерыжка была маленькая) - пол кочана;
  • Вишни – 250 г
  • Чеснок – 1 головка
  • Соль, перец, сахар, кориандр, копченая паприка, лавровый лист, перец чили, аджика, корица, бадьян, гвоздика
  • Уксус

Способ приготовления:

1. Сначала приготовим бульон: утку разделите на части. Морковь и лук почистите и разрежьте овощи пополам. Выложите все на противень и запекайте при 230 С примерно 20-30 минут. Утка и овощи должны подрумяниться, а лишний жир вытопиться.

Мясо для борща

2. Немножко поджаренную утку и овощи выложите в кастрюлю, добавьте специи от глинтвейна, они очень подходят к утке.

Приготовление борща

3. Специи желательно прожарить на сухой сковороде перед тем, как добавлять в жидкость, после залейте водой и варите бульон. После снимите пену, если есть, убавьте огонь и варите минимум 2 часа.

Специи для борща

4. Натрите свеклу и морковь, тушите на сковороде с томатной пастой и специями. Добавьте вишни. 

Зажарка с вишнями

5. Добавьте зажарку в бульон и доведите до кипения. 

Готовый борщ

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