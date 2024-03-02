Боул с гречкой: если обычная каша уже надоела
Боул – это модное направление современного питания, которое приобрело популярность около 5 лет назад благодаря фудблогерам. Для приготовления боула нужно собрать на тарелке большое количество ингредиентов и компонентов, благодаря чему получается сбалансированный и питательный обед.
Рецептом боула с гречкой поделилась фудблогер с ником polli_cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить такое блюдо и сделать его полностью сбалансированным.
Ингредиенты
- Гречка
- Консервированный тунец
- Микс зеленый
- Томаты черри
- Яйцо
Ингредиенты для заправки
- Лимонный сок
- Горчица в зернах
- Мед
Способ приготовления
1. В глубокую, но широкую тарелку выкладываем горячую гречку.
2. Добавляем микс зелени.
3. Яйцо отвариваем так, чтобы желток остался жидким.
4. Томаты черри нарезаем половинками и выкладываем на тарелку.
5. Добавляем консервированный тунец.
6. Выкладываем сверху яйцо и разрезаем его пополам, чтобы желток растекся по боулу.
7. Все ингредиенты для заправки смешиваем и поливаем боул.
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