Боул – это модное направление современного питания, которое приобрело популярность около 5 лет назад благодаря фудблогерам. Для приготовления боула нужно собрать на тарелке большое количество ингредиентов и компонентов, благодаря чему получается сбалансированный и питательный обед.

Рецептом боула с гречкой поделилась фудблогер с ником polli_cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить такое блюдо и сделать его полностью сбалансированным.

Ингредиенты

Гречка

Консервированный тунец

Микс зеленый

Томаты черри

Яйцо

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Ингредиенты для заправки

Лимонный сок

Горчица в зернах

Мед

Способ приготовления

1. В глубокую, но широкую тарелку выкладываем горячую гречку.

2. Добавляем микс зелени.

3. Яйцо отвариваем так, чтобы желток остался жидким.

4. Томаты черри нарезаем половинками и выкладываем на тарелку.

5. Добавляем консервированный тунец.

6. Выкладываем сверху яйцо и разрезаем его пополам, чтобы желток растекся по боулу.

7. Все ингредиенты для заправки смешиваем и поливаем боул.

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