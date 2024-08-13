Брауни – популярный шоколадный пирог. И, конечно же, в составе классического варианта всегда есть мукв. Но если вы хотите сделать такой десерт менее калорийным, этот ингредиент можно заменить.

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Идея приготовления брауни без муки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas v в Instagram. Тесто получится очень пышным.

Ингредиенты:

большие бананы – 2 шт.

яйца – 2 шт.

какао – 40 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л. или 10 г ванильного сахара (по желанию)

черный шоколад для декора – 50 г

Способ приготовления:

1. Включить духовку до 170 градусов.

2. Все ингредиенты (кроме шоколада) взбить блендером до полной однородности.

3. Налить тесто в смазанную маслом форму.

4. Выпекать 40 минут при температуре 170 градусов.

5. Еще на горячей брауне выложить кусочки шоколада, чтобы он растаял.

6. Распределить равномерно по поверхности.

7. Украсить сублимированными фруктами.

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