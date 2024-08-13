Брауни без муки: чем заменить традиционный продукт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Брауни без муки: чем заменить традиционный продукт

Брауни – популярный шоколадный пирог. И, конечно же, в составе классического варианта всегда есть мукв. Но если вы хотите сделать такой десерт менее калорийным, этот ингредиент можно заменить.

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Идея приготовления брауни без муки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas v в Instagram. Тесто получится очень пышным.

Брауни без муки: чем заменить традиционный продукт

Ингредиенты:

  • большие бананы – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • какао – 40 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л. или 10 г ванильного сахара (по желанию)
  • черный шоколад для декора – 50 г

Способ приготовления:

Брауни без муки: чем заменить традиционный продукт

1. Включить духовку до 170 градусов.

2. Все ингредиенты (кроме шоколада) взбить блендером до полной однородности.

Брауни без муки: чем заменить традиционный продукт

3. Налить тесто в смазанную маслом форму.

Брауни без муки: чем заменить традиционный продукт

4. Выпекать 40 минут при температуре 170 градусов.

Брауни без муки: чем заменить традиционный продукт

5. Еще на горячей брауне выложить кусочки шоколада, чтобы он растаял.

Брауни без муки: чем заменить традиционный продукт

6. Распределить равномерно по поверхности.

Брауни без муки: чем заменить традиционный продукт

7. Украсить сублимированными фруктами.

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