Брауни "Черный лес" без муки и сахара: секретами приготовления поделился Владимир Ярославский
Брауни – один из самых вкусным и простых в приготовлении десертов, основой которого является шоколадное тесто, орехи, а также к нему добавляют какао и вишни.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram простым рецептом вкусного брауни с вишней, который вы с легкостью приготовите дома всего за 15 минут.
Ингредиенты
черный шоколад – 150 г
молочный шоколад – 75 г
сливочное масло – 100 г
какао – 40-45 г
яйца – 3 шт.
сахар – 195 г
соль – 4 г
Начинка:
вишня замороженная – 300 г
сахар – 45 г
кукурузная мука – 8г
сок лимона или апельсина – 5-10 г
Для сливок:
сливки – 200 г
сахар или сахарная пудра – 30 г
цедра апельсина или лимона
Способ приготовления:
1. На водяной бане растопите шоколад вместе со сливочным маслом.
2. В эту смесь добавьте какао и тщательно перемешайте.
3. Взбейте яйца вместе с сахаром в стойкую пену и добавьте их в 3 приема в теплую шоколадную смесь, добавьте туда соль и поставьте в холодное место, чтобы масса затвердела.
4. Готовую тягучую смесь выложите на противень, застеленный пергаментом.
5. Поставьте в разогретую духовку на 6 минут при 220 С.
6. Достаньте и порежьте горячий корж и оставьте остывать.
7. Начинка: переложите вишни в сковороду, добавьте сахар с крахмалом и хорошо перемешайте, чтобы ничего не пристало ко дну, готовьте около 1 минуты.
8. Готовую начинку снимите с огня и дайте остыть.
9. Взбейте сливки с сахарной пудрой в густой крем.
10. Собираем десерт: нижнюю сторону охлажденного печенья смажьте взбитыми сливками.
11. В середину выложите вишню и накройте второй частью печенья.
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