Брауни "Черный лес" без муки и сахара: секретами приготовления поделился Владимир Ярославский

Брауни – один из самых вкусным и простых в приготовлении десертов, основой которого является шоколадное тесто, орехи, а также к нему добавляют какао и вишни.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram простым рецептом вкусного брауни с вишней, который вы с легкостью приготовите дома всего за 15 минут.

Ингредиенты

черный шоколад – 150 г

молочный шоколад – 75 г

сливочное масло – 100 г

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какао – 40-45 г

яйца – 3 шт.

сахар – 195 г

соль – 4 г

Начинка:

вишня замороженная – 300 г

сахар – 45 г ​​​​​​​

кукурузная мука – 8г

сок лимона или апельсина – 5-10 г

Для сливок:

сливки – 200 г

сахар или сахарная пудра – 30 г ​​​​​​​

цедра апельсина или лимона

Способ приготовления:

1. На водяной бане растопите шоколад вместе со сливочным маслом.

2. В эту смесь добавьте какао и тщательно перемешайте.

3. Взбейте яйца вместе с сахаром в стойкую пену и добавьте их в 3 приема в теплую шоколадную смесь, добавьте туда соль и поставьте в холодное место, чтобы масса затвердела.

4. Готовую тягучую смесь выложите на противень, застеленный пергаментом.

5. Поставьте в разогретую духовку на 6 минут при 220 С.

6. Достаньте и порежьте горячий корж и оставьте остывать.

7. Начинка: переложите вишни в сковороду, добавьте сахар с крахмалом и хорошо перемешайте, чтобы ничего не пристало ко дну, готовьте около 1 минуты.

​​​​​​​8. Готовую начинку снимите с огня и дайте остыть.

9. Взбейте сливки с сахарной пудрой в густой крем.

10. Собираем десерт: нижнюю сторону охлажденного печенья смажьте взбитыми сливками.

11. В середину выложите вишню и накройте второй частью печенья.

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