Брауни "Черный лес" без муки и сахара: секретами приготовления поделился Владимир Ярославский

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
1,5 т.
Брауни с орехами

Брауни – один из самых вкусным и простых в приготовлении десертов, основой которого является шоколадное тесто, орехи, а также к нему добавляют какао и вишни.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram простым рецептом вкусного брауни с вишней, который вы с легкостью приготовите дома всего за 15 минут.

Как дома приготовить брауни

Ингредиенты

  • черный шоколад – 150 г

  • молочный шоколад – 75 г

  • сливочное масло – 100 г

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Черный шоколад для десерта

  • какао – 40-45 г

  • яйца – 3 шт.

  • сахар – 195 г

  • соль – 4 г

Начинка:

  • вишня замороженная – 300 г

  • сахар – 45 г

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Вишни для начинки

  • кукурузная мука – 8г

  • сок лимона или апельсина – 5-10 г

Для сливок:

  • сливки – 200 г

  • сахар или сахарная пудра – 30 г

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Крем для десерта

  • цедра апельсина или лимона

Способ приготовления:

1. На водяной бане растопите шоколад вместе со сливочным маслом.

2. В эту смесь добавьте какао и тщательно перемешайте.

Тесто для брауни

3. Взбейте яйца вместе с сахаром в стойкую пену и добавьте их в 3 приема в теплую шоколадную смесь, добавьте туда соль и поставьте в холодное место, чтобы масса затвердела.

Тесто для десерта

4. Готовую тягучую смесь выложите на противень, застеленный пергаментом.

5. Поставьте в разогретую духовку на 6 минут при 220 С.

6. Достаньте и порежьте горячий корж и оставьте остывать.

Брауни с шоколадом

7. Начинка: переложите вишни в сковороду, добавьте сахар с крахмалом и хорошо перемешайте, чтобы ничего не пристало ко дну, готовьте около 1 минуты.

​​​​​​​8. Готовую начинку снимите с огня и дайте остыть.

Домашние брауни

9. Взбейте сливки с сахарной пудрой в густой крем.

10. Собираем десерт: нижнюю сторону охлажденного печенья смажьте взбитыми сливками.

Брауни с орехами

11. В середину выложите вишню и накройте второй частью печенья.

Готовый десерт

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