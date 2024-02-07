Бразильский лимонад – напиток, который приобрел популярность в нашей, и многих других странах благодаря вирусному видео, разлетевшемуся по различным соцсетям. Теперь бразильский лимонад готовят миллионы людей и наслаждаются невероятным вкусом. Для его приготовления требуется всего три ингредиента и блендер. И уже через минуту времени на столе появляется экзотический и интересный напиток, утоляющий жажду.

Этот напиток сочетает в себе нежность молока и цитрусовую кислинку, что делает его непревзойденным. Рецептом бразильского лимонада в Instagram поделилась фудблогер с ником tanya.perchik.

Ингредиенты

Лайм – 3 шт

Вода – 1 л

Сгущенка – 100 гр

Лед – 4-5 кубиков

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Способ приготовления

1. Лаймы тщательно моем и нарезаем на четвертинки.

2. Составляем цитрусовые в чашу блендера, добавляем воду и сгущенку. Взбиваем.

3. Процеживаем лимонад через сито.

4. Переливаем лимонад в стакан и добавляем в него лед.

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