Бразильский лимонад: невероятное сочетание молочного вкуса и кислинки лайма

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Бразильский лимонад: невероятное сочетание молочного вкуса и кислинки лайма

Бразильский лимонад – напиток, который приобрел популярность в нашей, и многих других странах благодаря вирусному видео, разлетевшемуся по различным соцсетям. Теперь бразильский лимонад готовят миллионы людей и наслаждаются невероятным вкусом. Для его приготовления требуется всего три ингредиента и блендер. И уже через минуту времени на столе появляется экзотический и интересный напиток, утоляющий жажду.

Этот напиток сочетает в себе нежность молока и цитрусовую кислинку, что делает его непревзойденным. Рецептом бразильского лимонада в Instagram поделилась фудблогер с ником tanya.perchik.

Бразильский лимонад: невероятное сочетание молочного вкуса и кислинки лайма

Ингредиенты

  • Лайм – 3 шт
  • Вода – 1 л
  • Сгущенка – 100 гр
  • Лед – 4-5 кубиков
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Способ приготовления

1. Лаймы тщательно моем и нарезаем на четвертинки.

Бразильский лимонад: невероятное сочетание молочного вкуса и кислинки лайма

2. Составляем цитрусовые в чашу блендера, добавляем воду и сгущенку. Взбиваем.

Бразильский лимонад: невероятное сочетание молочного вкуса и кислинки лайма

3. Процеживаем лимонад через сито.

4. Переливаем лимонад в стакан и добавляем в него лед.

Бразильский лимонад: невероятное сочетание молочного вкуса и кислинки лайма

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