Бразильский лимонад: невероятное сочетание молочного вкуса и кислинки лайма
Бразильский лимонад – напиток, который приобрел популярность в нашей, и многих других странах благодаря вирусному видео, разлетевшемуся по различным соцсетям. Теперь бразильский лимонад готовят миллионы людей и наслаждаются невероятным вкусом. Для его приготовления требуется всего три ингредиента и блендер. И уже через минуту времени на столе появляется экзотический и интересный напиток, утоляющий жажду.
Этот напиток сочетает в себе нежность молока и цитрусовую кислинку, что делает его непревзойденным. Рецептом бразильского лимонада в Instagram поделилась фудблогер с ником tanya.perchik.
Ингредиенты
- Лайм – 3 шт
- Вода – 1 л
- Сгущенка – 100 гр
- Лед – 4-5 кубиков
Способ приготовления
1. Лаймы тщательно моем и нарезаем на четвертинки.
2. Составляем цитрусовые в чашу блендера, добавляем воду и сгущенку. Взбиваем.
3. Процеживаем лимонад через сито.
4. Переливаем лимонад в стакан и добавляем в него лед.
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