Бразильский лимонад – это напиток, гармонично сочетающий в себе молочный вкус и освежающую цитрусовую кислинку. Он отлично подходит к употреблению в жаркий день и доставит настоящее гастрономическое удовольствие.

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Звездный шеф-повар Эктор Хименес Браво в своем Instagram продемонстрировал, как готовит этот напиток. Он утверждает, что благодаря простоте приготовления и насыщенному вкусу он станет любимцем в вашей семье.

Ингредиенты

Лайм – 3 шт

Вода – 500 мл

Сгущенка – 200 гр

Лид

Способ приготовления

1. Лайм нарезать на 4 части, срезав края.

2. Поместить в блендер и добавить холодную воду.

3. Перебить блендером и процедить через сито.

4. Повернуть в емкость и перебить с добавлением сгущенки и льда.

5. Подавать сразу, потому что со временем лайм становится горьким.

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