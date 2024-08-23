Бразильский лимонад от Эктора Хименеса-Браво: рецепт вкусного освежающего напитка
Бразильский лимонад – это напиток, гармонично сочетающий в себе молочный вкус и освежающую цитрусовую кислинку. Он отлично подходит к употреблению в жаркий день и доставит настоящее гастрономическое удовольствие.
Звездный шеф-повар Эктор Хименес Браво в своем Instagram продемонстрировал, как готовит этот напиток. Он утверждает, что благодаря простоте приготовления и насыщенному вкусу он станет любимцем в вашей семье.
Ингредиенты
- Лайм – 3 шт
- Вода – 500 мл
- Сгущенка – 200 гр
- Лид
Способ приготовления
1. Лайм нарезать на 4 части, срезав края.
2. Поместить в блендер и добавить холодную воду.
3. Перебить блендером и процедить через сито.
4. Повернуть в емкость и перебить с добавлением сгущенки и льда.
5. Подавать сразу, потому что со временем лайм становится горьким.
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