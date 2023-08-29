Бразильский освежающий лимонад

Летом, по мнению специалистов, нужно пить не меньше 1,5 литра чистой воды. А еще лучше добавлять в нее лимон или лайм. Еще можно готовить вкусные, освежающие лимонады и коктейли. Алкоголь в жару пить нельзя!

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного, освежающего лимонада из лайма, с льдом и сгущенным молоком.

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Ингредиенты:

Лайм – 4 шт.

Вода – 1 л

Сахар – 50 г

Сгущенное молоко – 100 г

Лед – 4-5 кубиков

Способ приготовления:

1. Помойте лайм, разрежьте пополам. Выложите в блендер, добавьте воду, перебейте до однородности. После процедите смесь через сито.

2. Полученную жидкость снова перелейте в блендер, добавьте сгущенное молоко, сахар и лед, перебейте до однородности.

Вылейте в стакан со льдом и подавайте!

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