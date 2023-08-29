Бразильский освежающий лимонад: рецепт самого лучшего напитка в жару

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
600
Рецепт домашнего лимонада

Летом, по мнению специалистов, нужно пить не меньше 1,5 литра чистой воды. А еще лучше добавлять в нее лимон или лайм. Еще можно готовить вкусные, освежающие лимонады и коктейли. Алкоголь в жару пить нельзя! 

Вкусный летний лимонад

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного, освежающего лимонада из лайма, с льдом и сгущенным молоком. 

Рецепт напитка
Видео дня

Ингредиенты:

  • Лайм – 4 шт.
  • Вода – 1 л
  • Сахар – 50 г
  • Сгущенное молоко – 100 г
  • Лед – 4-5 кубиков

Способ приготовления:

1. Помойте лайм, разрежьте пополам. Выложите в блендер, добавьте воду, перебейте до однородности. После процедите смесь через сито. 

Лайм для приготовления лимонада

2. Полученную жидкость снова перелейте в блендер, добавьте сгущенное молоко, сахар и лед, перебейте до однородности.

Готовый лимонад

Вылейте в стакан со льдом и подавайте!

Бразильский освежающий лимонад

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты