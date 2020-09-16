Бренди: как и с чем пить этот напиток

Бренди – очень популярный и при этом достаточно загадочный напиток. Несмотря на то, что слышали о нем и пробовали бренди многие, правильно пить этот напиток и подбирать к нему закуску, которая не только не перебьет, но и подчеркнет тонкий аромат и изысканный вкус бренди, умеют далеко не все. OBOZREVATEL вместе с АБК Днепр решил восполнить этот пробел – и рассказать, как, когда, с чем и, главное, с кем этот напиток следует употреблять.

Как пить?

1. Правильный бокал. Как это ни странно, но то, насколько раскроется аромат бренди, зависит от того, бокал какой формы вы выберете. Лучше всего уловить все нотки аромата поможет коньячный бокал. При этом заполнять напитком следует лишь его широкую часть.

2. Оптимальная температура. Бренди не следует пить холодным. Оптимальная температура для этого напитка – 22-25 градусов. При этом, лучше всего аромат раскрывается, если вы будете нагревать бокал с напитком теплом своих рук или поднесете его к зажженной свече.

3. Хорош для коктейлей. Конечно, дорогой элитный бренди смешивать в коктейли не стоит, а вот ординарный средней выдержки, который стоит не так и много, хорош как в чистом виде, так и в качестве "звезды" коктейлей. При этом совершенно не обязательно искать какие-то вычурные рецепты. Можно смешать небольшое количество бренди с кофе, разными ликерами, сиропами, молоком, мороженым, сливками, лимонным или апельсиновым соком.

4. Добавьте лед. Если предпочитаете все же холодные напитки или не любите смешивать бренди с чем-то еще, но в чистом виде он для вас слишком насыщен – можете попробовать отойти от требований классической подачи и налить напиток в бокал, положив туда предварительно пару кубиков льда. Это немного "приструнит" аромат – и для многих ценителей бренди этот способ его употребления является любимым.

5. Хорошая компания. Со льдом или без, пить бренди эксперты рекомендуют маленькими глотками – и обязательно в небольшой компании, в которую входят лишь близкие и приятные вам люди. Бренди не терпит суеты и шума – и лучше всего наслаждаться им в спокойной обстановке.

Чем закусывать?

На самом деле, бренди лучше не закусывать – и употреблять в чистом виде. Так уверяют ценители. Однако если вы предпочитаете все-таки закусывать спиртное – попробуйте сочетать бренди с лимоном или горьким шоколадом. Такая закуска оптимальна для дорогих сортов напитка.

Бренди подешевле не столь привередлив к закуске. Его можно подавать с мясной нарезкой из ветчины или нежирной колбасы, хороших сортов сыров, бутербродов с икрой и овощей. Предпочитаете сладкие закуски? Остановите выбор на фруктах, греческих орехах, мороженом и арахисе.

А виноградные сорта бренди идеальны в сочетании со свежесваренным кофе или чашечкой крепкого чая.

В чем главное отличие бренди?

Бытует ошибочное мнение, что бренди – это некая производная коньяка. На самом деле, все с точностью до наоборот. Бренди – понятие более широкое, включающее в себя крепкие алкогольные напитки, которые производятся путем двойной дистилляции перебродившего фруктового сока – как виноградного, так и любого другого: вишневого, яблочного, малинового и так далее. Крепость напитка составляет 40-60 градусов.

А вот коньяк фактически являет собой виноградный бренди, приготовленный из винограда, вырощенного во французском регионе Пуату-Шаранта, где расположен город Коньяк.

Так что коньяк – это больше о названии напитка, а бренди – о технологии его приготовления. И если коньяком могут называть свою продукцию лишь французские виноделы, то бренди производят во всех уголках мира, включая Украину. К примеру, АБК-Днепр производит бренди под ТМ Cardinal в двух вариантах – 3-летний и 5-летний.

Бренди Cardinal Черная мантия АБК Днепр

Визуально напитки различаются цветом этикетки. Cardinal Красная мантия выдерживается 3 года и имеет мягкий аромат дубовой бочки с тонкими нотками винограда. Cardinal Черная мантия имеет более длительную выдержку – 5 лет. Его отличает глубокий кремовый тон с нотками чернослива и груши.

Если вы до сих пор не являетесь сторонником бренди – возможно, вы просто не умели его пить?

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