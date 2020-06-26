Британский ученый вывел формулу вкуса мороженого

Британский ученый в сфере питания и вкуса Сара Кемп вывела 6 правил употребления мороженого, чтобы оно полностью раскрыло свой вкус.

1. Мороженое нужно есть, когда его температура составляет –14°С . Для этого его необходимо достать из морозильной камеры примерно за 15 минут до употребления. Мороженое должно слегка растаять, чтобы ароматические молекулы высвободились интенсивнее.

2. Наполните мороженым половину чайной ложки.

3. После этого положите чайную ложку вверх дном в рот, чтобы мороженое сначала коснулось языка. Таким образом, вы сможете почувствовать его первоначальный вкус.

Мороженое сперва должно попасть на язык Getty

4. Ложку с мороженым необходимо вращать во рту и наслаждаться кремовой, гладкой текстурой и ощущением вкуса.

5. Сделайте вдох через рот, чтобы вкус достиг всех ваших рецепторов.

6. Держите мороженое во рту в течение 12 секунд, чтобы испытать максимальный вкус.

Эту процедуру можно повторять и с оставшейся частью мороженого. "Вкус очень важен, и получение максимальной отдачи от каждого кусочка еды должно быть приоритетом, особенно когда речь идет о мороженом", – цитирует Сару Кемп английское издание Bristol Post

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на множество преимуществ мороженого, необходимо знать, что его употребление может принести вред здоровью. Чрезмерное количество способно вызвать ожирение, заболевания сердца или диабет.

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