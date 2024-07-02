Брокколи по-корейски с морковь и соевым соусом: рецепт оригинального салата
Если вы хотите приготовить вкусный, полезный и легкий салат, идеальными продуктами для этого будут – свежие и запеченные овощи, зелень. А для яркого вкуса добавьте оригинальную заправку, например, из соевого соуса и меда.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из брокколи, с морковью, перцем, огурцами и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- брокколи – 500 г
- морковь – 1 шт.
- огурец – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
Соус:
- соевый соус
- чеснок – 3 зуб.
- горчица – 1 ч. л.
- мед – 2 ч. л.
- масло – 50 мл
- сок лимона – 1 ст. л.
- зерна кунжута
Способ приготовления:
1. Брокколи помойте, разберите на соцветия, варите в кипятке несколько минут, сразу уберите и выложите в ледяную воду.
2. Натрите морковь, порежьте огурцы и перец.
3. Смешайте все для соуса, добавляя тертый чеснок.
4. Выложите овощи в миску, вылейте соус и посыпьте кунжутом.
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