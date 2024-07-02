Брокколи по-корейски с морковь и соевым соусом: рецепт оригинального салата

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный, полезный и легкий салат, идеальными продуктами для этого будут – свежие и запеченные овощи, зелень. А для яркого вкуса добавьте оригинальную заправку, например, из соевого соуса и меда.

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Полезный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из брокколи, с морковью, перцем, огурцами и вкусной заправкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • брокколи – 500 г
  • морковь – 1 шт. 
  • огурец – 1 шт. 
  • перец сладкий – 1 шт.

Соус: 

  • соевый соус 
  • чеснок – 3 зуб. 
  • горчица – 1 ч. л. 
  • мед – 2 ч. л. 
  • масло – 50 мл
  • сок лимона – 1 ст. л. 
  • зерна кунжута

Способ приготовления:  

1. Брокколи помойте, разберите на соцветия, варите в кипятке несколько минут, сразу уберите и выложите в ледяную воду. 

Брокколи для блюда

2. Натрите морковь, порежьте огурцы и перец.

Овощи для салата

3. Смешайте все для соуса, добавляя тертый чеснок. 

Соус для салата

4. Выложите овощи в миску, вылейте соус и посыпьте кунжутом. 

Готовый салат

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