Если вы хотите приготовить вкусный, полезный и легкий салат, идеальными продуктами для этого будут – свежие и запеченные овощи, зелень. А для яркого вкуса добавьте оригинальную заправку, например, из соевого соуса и меда.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из брокколи, с морковью, перцем, огурцами и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

брокколи – 500 г

морковь – 1 шт.

огурец – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

Соус:

соевый соус

чеснок – 3 зуб.

горчица – 1 ч. л.

мед – 2 ч. л.

масло – 50 мл

сок лимона – 1 ст. л.

зерна кунжута

Способ приготовления:

1. Брокколи помойте, разберите на соцветия, варите в кипятке несколько минут, сразу уберите и выложите в ледяную воду.

2. Натрите морковь, порежьте огурцы и перец.

3. Смешайте все для соуса, добавляя тертый чеснок.

4. Выложите овощи в миску, вылейте соус и посыпьте кунжутом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: