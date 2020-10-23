Брускетта и омлет: пять быстрых и вкусных блюд с грибами

Сбор грибов называют еще "тихой охотой" и помимо азарта поиска, свежего воздуха и осеннего леса, финалом подобного досуга являются вкуснейшие блюда. Грибы жаренные, вареные и в супе, жаркое и жульен – все это вкусно, но долго. OBOZREVATEL подобрал пять вкуснейших и одновременно – быстрых блюд с грибами.
Омлет с грибами
Такое просто и незамысловатое блюдо, как омлет, появилось, как и многие гениальные вещи – случайно. Когда-то австрийский император Иосиф І, живший в далеком XIX веке, поехал на охоту, где сильно проголодался и устал. Однако, на привал было остановиться негде, лишь домик бедняка маячил на опушке леса. В итоге, император все же посетил этот дом и хозяину пришлось придумывать угощение из того, что было. В дело пошли яйца, мука, сахар, изюм и молоко. Блюдо из этой смеси так понравилось императору, что он попросил внести его в свое королевское меню.
В разгар грибного сезона омлет с грибами будет очень кстати – быстрое и сытное блюдо станет приятным дополнением к обеду.
Рецепт приготовления
Ингредиенты:
250-500 грамм свежих грибов: шампиньоны, белые грибы, лисички
10 яиц
120 грамм сливочного масла
Зелень
Соль/перец/приправы на свой вкус
Приготовление: Прежде, чем начинать делать омлет, грибы необходимо проварить до мягкости. После этого необходимо мелко порезать и отставить в сторону. В отдельной миске взбиваете яйца с солью и перцем, добавляете муку и мешаете, чтобы не было комочков.
После этого смешиваете грибы с яичной массой и выливают на раскаленную сковородку со сливочным маслом. Омлет обжаривается с двух сторон, затем посыпается зеленью. Подавать лучше сложенным "конвертиком" и внутрь добавить тертый сыр.
Грибы в сметане
Грибы в сметане являются очень упрощенным вариантом жульена – любимого многими блюда из грибов, сливок, овощей и сыра. Но в отличие от жульена, который готовят с помощью духовки, это блюдо готовится гораздо быстрее. Поэтому предлагаем вам приготовить его на обед или ужин, также к нему можно добавить в качестве гарнира картофель пюре или спагетти.
Рецепт приготовления
Ингредиенты
250-500 граммов свежих грибов
Одна небольшая луковица
500 граммов сметаны
Соль/перец/сухой чеснок
Приготовление: Грибы необходимо тщательно промыть от грязи, дальше есть два варианта. Первый – это проварить грибы в подсоленной воде, чтобы снизить их "тяжесть" для желудка. Подобное следует сделать в случае грибов, которые собрали в лесу. В таком случае их нужно будет промыть в холодной воде, а затем сварить. Второй вариант – сразу выложить порезанные грибы на сковороду, добавить мелко порезанный лук и прожарить на среднем огне 10 минут, чтобы ушла лишняя вода.
Затем залить грибы 100 мл воды или бульона, добавляют приправы по вкусу и заливают сметаной. После этого прокипятите грибы еще 4-5 минут.
Оладья с грибами
Оладья – одно из самых любимых и быстрых блюд. Даже если вы привыкли есть их сладкими, с начинкой или без, но в разгар сезона "тихой охоты" предлагаем сделать вкуснейшие оладьи с грибами!
Рецепт приготовления
Ингредиенты:
2 ст. молока
2 ст. муки
300 гр свежих грибов
2 яйца
3 ст. л. Растительного масла
соль/перец
Приготовление: Грибы необходимо хорошо промыть в холодной воде, после чего почистить и мелко порезать и протушить в небольшом количестве масла. В отдельной емкости смешать яйца, молоко и муку до однородности. На раскаленную сковороду выливаем ложку теста, сверху кладем грибы и заливаем еще одной ложкой теста. Жарим с двух сторон до готовности.
Брускетта с грибами и сыром
Брускетта в переводе с итальянского означает "жарить на углях". По-настоящему, брускетта является закуской-антипасто, которую также, как и пиццу, однажды придумали итальянские бедняки. Готовилась она раньше на обрезках хлеба, смоченного оливковым маслом и чесноком, а в качестве начинки клалось все, что угодно. В этот раз мы предлагаем приготовить брускетту с грибами.
Способ приготовления
Ингредиенты:
1 буханка белого хлеба
300 г грибов
4 зубчика чеснока
150 г сливочного сыра
3 ст.л. оливкового масла
Соль, перец, зелень
Приготовление: Белый хлеб порежьте на кусочки средней ширины, обильно смажьте их оливковым маслом. Затем выложите на противень и отправьте в духовку на 180 градусов на пять минут. После того, как хлеб поджарится, его нужно протереть чесноком, смазать сливочным сыром и специями.
Грибы для брускетт нужно хорошо промыть, затем протушить 15-20 минут, чтобы испарилась вода. После этого добавить грибы на хлеб и посыпать зеленью.
Картофель с грибами
Это блюдо еще называют "охотничьим", поскольку именно его готовили прямо на привале во время "тихой охоты", как называют сбор грибов. Готовится оно быстро, является сытным и вкусным. И мы с вами поделимся этим рецептом.
Способ приготовления
Ингредиенты:
Картофель – 1 килограмм
Грибы – 250-500 грамм
Репчатый лук – 1 шт.
Специи по вкусу
Приготовление: Картофель почистить, хорошо помыть, а затем разрезать на дольки (или кубики – как вкуснее для вас) и залить холодной водой, чтобы выпустить крахмал. Грибы также промойте, а затем нарежьте толстыми пластинами. Выложите картофель и грибы на противень, покрытый фольгой и политый маслом. Затем присыпьте специями и солью, перемешайте (желательно руками) и еще раз полейте маслом. После этого отправьте картофель в духовку на 40 минут.
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