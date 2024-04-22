Брускетты с тунцом и яйцом: что добавить к питательному завтраку, чтобы получилось максимально оригинально

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
33
Брускетты с тунцом и яйцом: что добавить к питательному завтраку, чтобы получилось максимально оригинально

Оказывается, всего за несколько минут можно приготовить вкусный и питательный завтрак, который придаст силы организму в течение целого дня. Для этого нужно только правильно подобрать ингредиенты.

Фудблогер с ником tanya.perchik в Instagram рассказала, что добавить к тунцу, чтобы сделать брускетту идеальной. Оказывается, это просто маринованный огурец.

Брускетты с тунцом и яйцом: что добавить к питательному завтраку, чтобы получилось максимально оригинально

Ингредиенты

  • Тоннеть
  • Яйца
  • Маринованный огурец
  • Французская горчица
  • Йогурт
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  • Соль
  • Хлеб

Способ приготовления

1. Лук лучше выбирать синий. Нарезаем на маленькие кубики.

2. В глубокой емкости соединяем тунец с луком и хорошо перемешиваем.

Брускетты с тунцом и яйцом: что добавить к питательному завтраку, чтобы получилось максимально оригинально

3. Добавляем мелко измельченный укроп и маринованный огурец. Еще раз перемешиваем.

Брускетты с тунцом и яйцом: что добавить к питательному завтраку, чтобы получилось максимально оригинально

4. Яйца измельчаем и добавляем в емкость.

5. Йогурт смешиваем с французской горчицей и смешиваем с остальными ингредиентами.

6. Хлеб поджариваем на сковороде или в духовке.

7. Выкладываем начинку на хлеб, формируя брускетты.

Брускетты с тунцом и яйцом: что добавить к питательному завтраку, чтобы получилось максимально оригинально

8. Украшаем кружочком маринованного огурца и подаем на стол.

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