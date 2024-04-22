Брускетты с тунцом и яйцом: что добавить к питательному завтраку, чтобы получилось максимально оригинально
Оказывается, всего за несколько минут можно приготовить вкусный и питательный завтрак, который придаст силы организму в течение целого дня. Для этого нужно только правильно подобрать ингредиенты.
Фудблогер с ником tanya.perchik в Instagram рассказала, что добавить к тунцу, чтобы сделать брускетту идеальной. Оказывается, это просто маринованный огурец.
Ингредиенты
- Тоннеть
- Яйца
- Маринованный огурец
- Французская горчица
- Йогурт
- Соль
- Хлеб
Способ приготовления
1. Лук лучше выбирать синий. Нарезаем на маленькие кубики.
2. В глубокой емкости соединяем тунец с луком и хорошо перемешиваем.
3. Добавляем мелко измельченный укроп и маринованный огурец. Еще раз перемешиваем.
4. Яйца измельчаем и добавляем в емкость.
5. Йогурт смешиваем с французской горчицей и смешиваем с остальными ингредиентами.
6. Хлеб поджариваем на сковороде или в духовке.
7. Выкладываем начинку на хлеб, формируя брускетты.
8. Украшаем кружочком маринованного огурца и подаем на стол.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты брускетта: