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Брускетты с запеченными овощами и фетой: рецепт вкусной закуски
Брускетты – идеальная закуска к вину. Готовить их можно с красной рыбой, запеченными сезонными овощами, хамоном, сырами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных закусочных брускетт с запеченными овощами и фетой.
Ингредиенты:
- батон/багет
- баклажан
- перцы
- томаты
- зелень
- чеснок
- фета
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи помойте, запеките, охладите и очистите.
2. Нарежьте все маленьким кубиком, добавьте зелень и чеснок, специи по вкусу. Заправьте растительным маслом и хорошо перемешайте.
3. Выложите салат на подсушенные гренки, посыпьте фетой.
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