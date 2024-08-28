Брускетты с запеченными овощами и фетой: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Брускетты с запеченными овощами и фетой: рецепт вкусной закуски

Брускетты – идеальная закуска к вину. Готовить их можно с красной рыбой, запеченными сезонными овощами, хамоном, сырами.

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С чем приготовить вкусные брускетты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных закусочных брускетт с запеченными овощами и фетой.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • батон/багет
  • баклажан
  • перцы
  • томаты
  • зелень
  • чеснок
  • фета
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи помойте, запеките, охладите и очистите.

Запеченные овощи

2. Нарежьте все маленьким кубиком, добавьте зелень и чеснок, специи по вкусу. Заправьте растительным маслом и хорошо перемешайте.

Приготовление овощной начинки

3. Выложите салат на подсушенные гренки, посыпьте фетой.

Готовые брускетты

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