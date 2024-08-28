Брускетты – идеальная закуска к вину. Готовить их можно с красной рыбой, запеченными сезонными овощами, хамоном, сырами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных закусочных брускетт с запеченными овощами и фетой.

Ингредиенты:

батон/багет

баклажан

перцы

томаты

зелень

чеснок

фета

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи помойте, запеките, охладите и очистите.

2. Нарежьте все маленьким кубиком, добавьте зелень и чеснок, специи по вкусу. Заправьте растительным маслом и хорошо перемешайте.

3. Выложите салат на подсушенные гренки, посыпьте фетой.

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