Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная из элементарного пюре, заканчивая жареным и запеченным. Чтобы жаренный картофель не прилипал к сковороде, его нужно предварительно замочить в воде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного картофеля со специями и чесноком.

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Ингредиенты:

Картофель

Паприка

Сушеная кинза/Базилик

Чеснок

Подсолнечное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте и помойте картофель.

2. Посыпьте специями, добавьте масло, перемешайте.

3. Выложите на сковороду и готовьте на среднем огне под крышкой к мягкости и румяной корочки.

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