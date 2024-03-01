Будет хрустящим снаружи и мягким внутри: как правильно жарить картофель

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Будет хрустящим снаружи и мягким внутри: как правильно жарить картофель

Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная из элементарного пюре, заканчивая жареным и запеченным. Чтобы жаренный картофель не прилипал к сковороде, его нужно предварительно замочить в воде.

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного картофеля со специями и чесноком.

Как правильно готовить жареный картофель
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Ингредиенты:

  • Картофель
  • Паприка
  • Сушеная кинза/Базилик
  • Чеснок
  • Подсолнечное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте и помойте картофель.

Картофель для приготовления блюд

2. Посыпьте специями, добавьте масло, перемешайте.

Картофель со специями и маслом

3. Выложите на сковороду и готовьте на среднем огне под крышкой к мягкости и румяной корочки.

Готовый картофель

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