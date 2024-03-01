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Будет хрустящим снаружи и мягким внутри: как правильно жарить картофель
Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная из элементарного пюре, заканчивая жареным и запеченным. Чтобы жаренный картофель не прилипал к сковороде, его нужно предварительно замочить в воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного картофеля со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- Картофель
- Паприка
- Сушеная кинза/Базилик
- Чеснок
- Подсолнечное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Порежьте и помойте картофель.
2. Посыпьте специями, добавьте масло, перемешайте.
3. Выложите на сковороду и готовьте на среднем огне под крышкой к мягкости и румяной корочки.
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