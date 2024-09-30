Говядина очень часто при приготовлении получается жесткой, сухой и не такой вкусной, как хотелось бы. Кулинары советуют готовить ее в маринаде, добавляя сок лимона, вино, томатный сок, они будут размягчать волокна мяса.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, мягкой, сочной говядины с винной заливкой, специями и чесноком.

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг

Лук – 1 шт.

Чеснок – целая головка

Сельдерей, морковь, лук порей – для насыщенного овощного вкуса

Розмарин, душистый перец, лавровый лист

Томатная паста – 100 мл

Вода

Красное вино – 100 мл или 4 ст.л. бальзамического уксуса (если хотите более легкий вкус, попробуйте бальзамический соус – 2 ст.л.)

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Целый кусок говядины выложите в форму для запекания. Добавьте овощи и специи.

2. Заливка: в миске смешайте томатную пасту с водой, чтобы получить достаточное количество жидкости, которая покроет мясо в формочке. Теперь добавляем соль – делаем заливку такой соленой, как нам нравится.

3. Далее говядину залейте заливкой и вином или бальзамическим уксусом/соусом, чтобы придать блюду легкую кислинку.

4. Заверните форму в несколько слоев фольги (как минимум 2 слоя – это важно!). Готовьте в духовке при 150 C в течение 6-7 часов. Чем длиннее, тем мясо будет нежнее.

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