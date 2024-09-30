Будет очень мягкой и сочной: рассказываем, как правильно готовить говядину
Говядина очень часто при приготовлении получается жесткой, сухой и не такой вкусной, как хотелось бы. Кулинары советуют готовить ее в маринаде, добавляя сок лимона, вино, томатный сок, они будут размягчать волокна мяса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, мягкой, сочной говядины с винной заливкой, специями и чесноком.
Ингредиенты:
- Говядина – 1 кг
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – целая головка
- Сельдерей, морковь, лук порей – для насыщенного овощного вкуса
- Розмарин, душистый перец, лавровый лист
- Томатная паста – 100 мл
- Вода
- Красное вино – 100 мл или 4 ст.л. бальзамического уксуса (если хотите более легкий вкус, попробуйте бальзамический соус – 2 ст.л.)
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Целый кусок говядины выложите в форму для запекания. Добавьте овощи и специи.
2. Заливка: в миске смешайте томатную пасту с водой, чтобы получить достаточное количество жидкости, которая покроет мясо в формочке. Теперь добавляем соль – делаем заливку такой соленой, как нам нравится.
3. Далее говядину залейте заливкой и вином или бальзамическим уксусом/соусом, чтобы придать блюду легкую кислинку.
4. Заверните форму в несколько слоев фольги (как минимум 2 слоя – это важно!). Готовьте в духовке при 150 C в течение 6-7 часов. Чем длиннее, тем мясо будет нежнее.
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