Будет очень пышным и удачным: рецепт королевского бисквита с клубникой и маскарпоне

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Будет очень пышным и удачным: рецепт королевского бисквита с клубникой и маскарпоне

Бисквиты могут быть, как основой для приготовления вкусных десертов, так и самостоятельным десертом. Чтобы он был пышным, нужно придерживаться точных пропорций при приготовлении.

Как приготовить вкусный и пышный бисквит

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, пышного и воздушного бисквита, с клубничной пропиткой и нежным кремом. 

Будет очень пышным и удачным: рецепт королевского бисквита с клубникой и маскарпоне

Ингредиенты: 

  • Масло сливочное мягкое – 160 г
  • Сахар – 160 г (или 150 обыкновенного и 10 ванильного)
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука пшеничная – 160 г
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л. 
  • Маскарпоне – 250 г
  • Сливки жирные – 50 г
  • Пудра сахарная – 50 г
  • Ваниль
  • Клубника – 150 г + на декор
  • Сахар – 20 г

Способ приготовления: 

1. Для бисквита: взбейте мягкое масло с сахаром и ванилью до белого. По одному добавляем яйца и снова взбиваем. Масса должна быть воздушной. Добавляем муку и разрыхлитель, перемешаем до однородности.

Секреты приготовления удачного бисквита

2. Выпекайте в форме смазанной сливочным маслом и присыпанной мукой при 180 С примерно 30-40 минут (проверяем шпажкой). Даем бисквиту остыть.

Сколько выпекать бисквит

3. Клубнику почистите и добавьте 20 г сахара и варите, чтобы она пустила сок. Проваририте до мягкости, и после вилкой разминаем. Дайте остыть. 

Пропитка из клубники

4. Холодные сливки взбейте с маскарпоне, добавьте пудру и ваниль. 

Крем для десерта

5. Холодный бисквит пропитайте клубничным джемом, даем постоять 10-15 минут. Сверху смажьте холодным кремом и украсьте клубникой!

Готовый бисквит

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