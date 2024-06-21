Будет очень пышным и удачным: рецепт королевского бисквита с клубникой и маскарпоне
Бисквиты могут быть, как основой для приготовления вкусных десертов, так и самостоятельным десертом. Чтобы он был пышным, нужно придерживаться точных пропорций при приготовлении.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, пышного и воздушного бисквита, с клубничной пропиткой и нежным кремом.
Ингредиенты:
- Масло сливочное мягкое – 160 г
- Сахар – 160 г (или 150 обыкновенного и 10 ванильного)
- Яйца – 3 шт.
- Мука пшеничная – 160 г
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Маскарпоне – 250 г
- Сливки жирные – 50 г
- Пудра сахарная – 50 г
- Ваниль
- Клубника – 150 г + на декор
- Сахар – 20 г
Способ приготовления:
1. Для бисквита: взбейте мягкое масло с сахаром и ванилью до белого. По одному добавляем яйца и снова взбиваем. Масса должна быть воздушной. Добавляем муку и разрыхлитель, перемешаем до однородности.
2. Выпекайте в форме смазанной сливочным маслом и присыпанной мукой при 180 С примерно 30-40 минут (проверяем шпажкой). Даем бисквиту остыть.
3. Клубнику почистите и добавьте 20 г сахара и варите, чтобы она пустила сок. Проваририте до мягкости, и после вилкой разминаем. Дайте остыть.
4. Холодные сливки взбейте с маскарпоне, добавьте пудру и ваниль.
5. Холодный бисквит пропитайте клубничным джемом, даем постоять 10-15 минут. Сверху смажьте холодным кремом и украсьте клубникой!
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