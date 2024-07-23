Будет сытно и бюджетно: как приготовить вкусный кабачковый рулет на обед
Чтобы обед получился сытным и бюджетным – можно использовать кабачки. Из такого овоща можно сделать элементарный рулет, основу для которого нужно просто запечь в духовке. Для начинки соедините плавленый сыр, чеснок и помидоры.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета для обеда опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. Кабачковая масса отлично держит форму и не распадается.
Ингредиенты на кабачковый корж:
- кабачки – 3 шт. (800 гр) + соль 1 ч.л.
- мука – 5-6 ст.л.
- яйца – 3 шт.
- соль – 1/2 ч.л.
- сметана – 1 ст.л. (с большой горкой)
Ингредиенты для начинки:
- плавленые сырки – 200 г (3 шт.) или сулугуни сыр – 180 г
- майонез – по вкусу
- чеснок – 4-5 зубчиков
- помидоры – 3 шт.
- укроп – небольшой пучок
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на большой терке.
2. Добавить соль, перемешать и отставить на 15 минут, чтобы лишняя жидкость получилась.
3. Из кабачков сцедить всю жидкость, добавить яйца, муку, сметану, соль и все хорошо вымешать.
4. Духовку разогреть до 200 градусов.
5. Пергамент смазать маслом немного и выложить тонким слоем равномерно кабачковое тесто и переложить в духовку до готовности.
6. Когда основа будет готова, она станет цвета.
7. Готовый корж охладить до комнатной температуры.
8. Натереть плавленые сырки или сулугуный сыр и добавить чеснок натертый, майонез или майонез наполовину со сметаной, укроп и хорошо перемешать.
9. На корж выложить начинку тоненьким слоем, помидоры и очень плотно завернуть.
10. Далее свернуть в пищевую пленку и переложить в холодильник минимум на 1,5-3 часа.
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