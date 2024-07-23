Чтобы обед получился сытным и бюджетным – можно использовать кабачки. Из такого овоща можно сделать элементарный рулет, основу для которого нужно просто запечь в духовке. Для начинки соедините плавленый сыр, чеснок и помидоры.

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Идея приготовления сытного кабачкового рулета для обеда опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. Кабачковая масса отлично держит форму и не распадается.

Ингредиенты на кабачковый корж:

кабачки – 3 шт. (800 гр) + соль 1 ч.л.

мука – 5-6 ст.л.

яйца – 3 шт.

соль – 1/2 ч.л.

сметана – 1 ст.л. (с большой горкой)

Ингредиенты для начинки:

плавленые сырки – 200 г (3 шт.) или сулугуни сыр – 180 г

майонез – по вкусу

чеснок – 4-5 зубчиков

помидоры – 3 шт.

укроп – небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на большой терке.

2. Добавить соль, перемешать и отставить на 15 минут, чтобы лишняя жидкость получилась.

3. Из кабачков сцедить всю жидкость, добавить яйца, муку, сметану, соль и все хорошо вымешать.

4. Духовку разогреть до 200 градусов.

5. Пергамент смазать маслом немного и выложить тонким слоем равномерно кабачковое тесто и переложить в духовку до готовности.

6. Когда основа будет готова, она станет цвета.

7. Готовый корж охладить до комнатной температуры.

8. Натереть плавленые сырки или сулугуный сыр и добавить чеснок натертый, майонез или майонез наполовину со сметаной, укроп и хорошо перемешать.

9. На корж выложить начинку тоненьким слоем, помидоры и очень плотно завернуть.

10. Далее свернуть в пищевую пленку и переложить в холодильник минимум на 1,5-3 часа.

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