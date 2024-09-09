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Будут есть все: как вкусно и оригинально приготовить манку
Манку в виде каши любят далеко не все. Часто продукт превращается в комочки, что не слишком аппетитно. Но мусс из манки точно понравится и детям, и взрослым.
Идея приготовления вкусного мусса из манки вместо каши опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Понадобится всего три ингредиента.
Ингредиенты:
- сок – 400 мл.
- манная крупа – 2 ст.л.
- сахар – по желанию, если хочется слаще
Способ приготовления:
1. В кипящий нектар всыпать манку.
2. Постоянно помешивать, чтобы не было комочков.
3. Можно добавить сахар по вкусу.
4. Варить минут.
5. Охладить и взбить до пышной массы.
6. Разлить мусс по креманкам.
7. Поставить в холодильник на несколько часов.
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