Манку в виде каши любят далеко не все. Часто продукт превращается в комочки, что не слишком аппетитно. Но мусс из манки точно понравится и детям, и взрослым.

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Идея приготовления вкусного мусса из манки вместо каши опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Понадобится всего три ингредиента.

Ингредиенты:

сок – 400 мл.

манная крупа – 2 ст.л.

сахар – по желанию, если хочется слаще

Способ приготовления:

1. В кипящий нектар всыпать манку.

2. Постоянно помешивать, чтобы не было комочков.

3. Можно добавить сахар по вкусу.

4. Варить минут.

5. Охладить и взбить до пышной массы.

6. Разлить мусс по креманкам.

7. Поставить в холодильник на несколько часов.

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