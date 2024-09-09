Будут есть все: как вкусно и оригинально приготовить манку

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Будут есть все: как вкусно и оригинально приготовить манку

Манку в виде каши любят далеко не все. Часто продукт превращается в комочки, что не слишком аппетитно. Но мусс из манки точно понравится и детям, и взрослым.

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Идея приготовления вкусного мусса из манки вместо каши опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Понадобится всего три ингредиента.

Будут есть все: как вкусно и оригинально приготовить манку

Ингредиенты:

  • сок – 400 мл.
  • манная крупа – 2 ст.л.
  • сахар – по желанию, если хочется слаще

Способ приготовления:

Будут есть все: как вкусно и оригинально приготовить манку

1. В кипящий нектар всыпать манку.

2. Постоянно помешивать, чтобы не было комочков.

Будут есть все: как вкусно и оригинально приготовить манку

3. Можно добавить сахар по вкусу.

4. Варить минут.

Будут есть все: как вкусно и оригинально приготовить манку

5. Охладить и взбить до пышной массы.

6. Разлить мусс по креманкам.

Будут есть все: как вкусно и оригинально приготовить манку

7. Поставить в холодильник на несколько часов.

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