Будут как пух: делимся секретом удачных и вкусных оладий
Домашние оладьи можно готовить на молоке, сметане, кефире и даже минеральной воде. Но, кулинары советуют делать тесто для оладий на теплом кефире, добавляя в муку обязательно соду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, вкусных и легких оладий на кефире.
Секрет удачных оладий – теплый кефир и качественная мука!
Ингредиенты:
- 500 мл кефира
- яйцо
- 1-1,5 ст.л. сахара
- 1/3 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. соды
- 350 г муки
Способ приготовления:
1. Кефир комнатной температуры вылейте в миску, добавьте яйцо, сахар, соль. Все тщательно перемешайте венчиком. Затем всыпьте просеянную муку, немного размешиваем и тогда поверху добавляем соду (соду надо добавлять именно с мукой, не раньше). Вымешивайте тщательно венчиком тесто.
2. Готовое тесто оставьте на 20-30 минут.
3. Масло хорошо разогрейте на огне ниже среднего, выложите тесто ложкой, добавьте во внутрь нутеллу и сверху тесто. Обжарьте с двух сторон до готовности. Крышкой не накрывать!
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