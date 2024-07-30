Домашние оладьи можно готовить на молоке, сметане, кефире и даже минеральной воде. Но, кулинары советуют делать тесто для оладий на теплом кефире, добавляя в муку обязательно соду.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, вкусных и легких оладий на кефире.

Секрет удачных оладий – теплый кефир и качественная мука!

Ингредиенты:

500 мл кефира

яйцо

1-1,5 ст.л. сахара

1/3 ч.л. соли

0,5 ч.л. соды

350 г муки

Способ приготовления:

1. Кефир комнатной температуры вылейте в миску, добавьте яйцо, сахар, соль. Все тщательно перемешайте венчиком. Затем всыпьте просеянную муку, немного размешиваем и тогда поверху добавляем соду (соду надо добавлять именно с мукой, не раньше). Вымешивайте тщательно венчиком тесто.

2. Готовое тесто оставьте на 20-30 минут.

3. Масло хорошо разогрейте на огне ниже среднего, выложите тесто ложкой, добавьте во внутрь нутеллу и сверху тесто. Обжарьте с двух сторон до готовности. Крышкой не накрывать!

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