Домашние огурцы на зиму можно консервировать с чесноком, специями, листьями ягод, кетчупом, горчицей. Важно помнить, чтобы огурцы были хрустящими, их нужно на 2 часа поместить в холодную воду.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных огурцов с кетчупом и специями.

Ингредиенты:

огурцы

Для маринада 5 л. банок:

7 стаканов воды по 200 г.

1 стакан уксуса

2 ст.л.соли

1 стакан сахара

8 ст.л. кетчупа чили

зонтик укропа, листья хрена, чеснок, перец горошком

Способ приготовления:

1. Огурцы хорошо помойте, отрежьте кончики и оставьте на 2 часа в воде.

2. Для маринада: все смешайте и доведите до кипиения 5 минут.

3. В чистые банки выложите укроп, хрен, чеснок, перец, огурцы и залейте горячим маринадом.

4. Стерилизуйте, накройте крышкой и готовьте ровно 10 минут с момента закипания.

5. Закрутите банки, переверните верх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте до полного остывания!

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