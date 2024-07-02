Будут очень хрустящими: консервированные огурцы с кетчупом чили на зиму
Домашние огурцы на зиму можно консервировать с чесноком, специями, листьями ягод, кетчупом, горчицей. Важно помнить, чтобы огурцы были хрустящими, их нужно на 2 часа поместить в холодную воду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных огурцов с кетчупом и специями.
Ингредиенты:
- огурцы
Для маринада 5 л. банок:
- 7 стаканов воды по 200 г.
- 1 стакан уксуса
- 2 ст.л.соли
- 1 стакан сахара
- 8 ст.л. кетчупа чили
- зонтик укропа, листья хрена, чеснок, перец горошком
Способ приготовления:
1. Огурцы хорошо помойте, отрежьте кончики и оставьте на 2 часа в воде.
2. Для маринада: все смешайте и доведите до кипиения 5 минут.
3. В чистые банки выложите укроп, хрен, чеснок, перец, огурцы и залейте горячим маринадом.
4. Стерилизуйте, накройте крышкой и готовьте ровно 10 минут с момента закипания.
5. Закрутите банки, переверните верх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте до полного остывания!
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