Будут очень хрустящими: консервированные огурцы с кетчупом чили на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Огурцы с кетчупом чили

Домашние огурцы на зиму можно консервировать с чесноком, специями, листьями ягод, кетчупом, горчицей. Важно помнить, чтобы огурцы были хрустящими, их нужно на 2 часа поместить в холодную воду. 

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Как приготовить вкусные консервированные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных огурцов с кетчупом и специями. 

Рецепт огурцов

Ингредиенты:

  • огурцы

Для маринада 5 л. банок:

  • 7 стаканов воды по 200 г.
  • 1 стакан уксуса
  • 2 ст.л.соли
  • 1 стакан сахара
  • 8 ст.л. кетчупа чили
  • зонтик укропа, листья хрена, чеснок, перец горошком

Способ приготовления: 

1. Огурцы хорошо помойте, отрежьте кончики и оставьте на 2 часа в воде.

Свежие огурцы

2. Для маринада: все смешайте и доведите до кипиения 5 минут. 

Маринад для огурцов

3. В чистые банки выложите укроп, хрен, чеснок, перец, огурцы и залейте горячим маринадом.

Приготовление огурцов

4. Стерилизуйте, накройте крышкой и готовьте ровно 10 минут с момента закипания.

5. Закрутите банки, переверните верх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте до полного остывания!

Готовые огурцы

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