Чтобы домашние оладьи были пышными и легкими, нужно правильно готовить тесто, а именно использовать теплый кефир или сметану. Еще не забывайте добавлять в тесто соду или разрыхлитель!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, вкусных и удачных творожными оладий.

Секреты удачных оладий: ингредиенты использовать нужно комнатной температуры. Если из холодильника, то дать готовому тесту постоять минут 20. Готовое тесто перемешивать не нужно, а нужно просто аккуратно набирать ложкой и жарить оладьи!

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 2-3 ст.л.

соль – щепотка

кефир – 150 г

кисломолочный творог – 200 г

мука – 180 г

сода – 1 ч.л.

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте сахар, соль, взбить венчиком. Далее добавьте кефир, перемешайте, всыпьте творог, вымешайте тесто до однородной массы, чтобы не было комочков.

2. Просейте и всыпьте муку, сверху на муку соду, еще раз перемешиваем до однородности.

3. Выкладываем оладьи на разогретую с маслом сковороду и на среднем огне обжариваем с двух сторон.

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