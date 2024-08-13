Будут очень пышными и легкими: вкусные творожные оладьи за 10 минут
Чтобы домашние оладьи были пышными и легкими, нужно правильно готовить тесто, а именно использовать теплый кефир или сметану. Еще не забывайте добавлять в тесто соду или разрыхлитель!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, вкусных и удачных творожными оладий.
Секреты удачных оладий: ингредиенты использовать нужно комнатной температуры. Если из холодильника, то дать готовому тесту постоять минут 20. Готовое тесто перемешивать не нужно, а нужно просто аккуратно набирать ложкой и жарить оладьи!
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2-3 ст.л.
- соль – щепотка
- кефир – 150 г
- кисломолочный творог – 200 г
- мука – 180 г
- сода – 1 ч.л.
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. К яйцам добавьте сахар, соль, взбить венчиком. Далее добавьте кефир, перемешайте, всыпьте творог, вымешайте тесто до однородной массы, чтобы не было комочков.
2. Просейте и всыпьте муку, сверху на муку соду, еще раз перемешиваем до однородности.
3. Выкладываем оладьи на разогретую с маслом сковороду и на среднем огне обжариваем с двух сторон.
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