Будут очень пышными и легкими: вкусные творожные оладьи за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние оладьи

Чтобы домашние оладьи были пышными и легкими, нужно правильно готовить тесто, а именно использовать теплый кефир или сметану. Еще не забывайте добавлять в тесто соду или разрыхлитель!

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На чем получаются пышные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, вкусных и удачных творожными оладий. 

Рецепт блюда

Секреты удачных оладий: ингредиенты использовать нужно комнатной температуры. Если из холодильника, то дать готовому тесту постоять минут 20. Готовое тесто перемешивать не нужно, а нужно просто аккуратно набирать ложкой и жарить оладьи!

Вкусные оладьи

Ингредиенты: 

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 2-3 ст.л.
  • соль – щепотка
  • кефир – 150 г
  • кисломолочный творог – 200 г
  • мука – 180 г
  • сода – 1 ч.л.
  • масло – для жарки

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавьте сахар, соль, взбить венчиком. Далее добавьте кефир, перемешайте, всыпьте творог, вымешайте тесто до однородной массы, чтобы не было комочков.

Тесто для оладий

2. Просейте и всыпьте муку, сверху на муку соду, еще раз перемешиваем до однородности.

Приготовление оладий

3. Выкладываем оладьи на разогретую с маслом сковороду и на среднем огне обжариваем с двух сторон.

Готовые оладьи

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