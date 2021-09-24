Булгур – чем полезна крупа и почему ее следует включить в рацион

Булгур – это очень вкусная каша и универсальный гарнир. Для того, чтобы его приготовить не нужно обладать особыми кулинарными талантами, ведь готовится крупа не труднее, чем рис или та же гречка. Но вот вкусный и сытный булгур точно внесет разнообразие в повседневное меню. К тому же, прекрасно гармонирует со свежими, отваренными или тушеными овощами, салатами или даже закусками.

Редакция FoodOboz расскажет о пользе булгура и поделится секретами правильного приготовления каши.

Чем полезен булгур?

Булгур – это ничто иное, как зерна пшеничной крупы. Перед употреблением они проходят несколько обязательных стадий: пропаривание водой, сушка и очистка от оболочек, чтобы получить нужный размер. И так как при производстве крупы в пшенице остаются зародыши, булгур имеет гораздо больше полезных свойств и витаминов, чем другие популярные каши такие, как: кус-кус, манка или рис.

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Как сообщает диетолог Светлана Фус, вареный булгур переваривается в организме гораздо медленнее. Благодаря этому создается ощущение сытости и после приема пищи вам еще долго не захочется есть. Лучше всего сочетать кашу с фруктами, ягодами, овощами или зеленью для того, чтобы улучшить вкус булгура и еще больше насытить его витаминами. Самым популярным блюдом на основе этой каши есть восточный салат табуле.

Ранее мы писали рецепт булгур по-турецки.

Секреты приготовления каши с булгура

Подготовить булгур к варке поможет обжарка. Примерно 2-4 минуты обжарьте кашу на сливочном масле и она приобретет легкий и приятный ореховый привкус.

Следуйте правильным пропорциям. То есть, на 1 стакан крупы нужно взять 2 стакана жидкости.

Правильно подбирайте посуду, учитывая то, что каша в процессе варки увеличится почти вдвое в объеме.

Все специи добавляйте вместе с солью. Лучше дополняют булгур паприка, карри и корица.

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