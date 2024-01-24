Булочки на завтрак к любой намазке: тесто можно приготовить с вечера

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
270
Булочки на завтрак к любой намазке: тесто можно приготовить с вечера

Свежие, хрустящие и душистые булочки на завтрак, которые будут смаковать с любой намазкой – это то, что нужно каждой семье. С самого утра квартира наполнится невероятным ароматом, что придаст дому еще больше уюта и тепла.

Рецептом таких булочек в Instagram поделилась фудблогер с ником cooking_by_yuliya. По ее словам, тесто на булочки можно приготовить с вечера, а утром только отправить его в духовку.

Булочки на завтрак к любой намазке: тесто можно приготовить с вечера

Ингредиенты

  • Мука – 500 гр
  • Сухие дрожжи – 1 ч.л.
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  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Теплая вода – 300 мл
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Все сухие ингредиенты смешиваем и постепенно добавляем воду.

Булочки на завтрак к любой намазке: тесто можно приготовить с вечера

2. Замешиваем тесто и в конце добавляем масло.

3. Оставляем тесто на 30 мин, после чего делаем обминку.

Булочки на завтрак к любой намазке: тесто можно приготовить с вечера

4. Снова оставляем тесто на то же время, после чего формируем равные по размеру шарики (должно получиться примерно 10 шт).

Булочки на завтрак к любой намазке: тесто можно приготовить с вечера

5. Оставляем шарики подниматься примерно на 30-40 минут.

6. Делаем на них надрезы и увлажняем будущие булочки водой.

7. Выпекаем в течение 20-25 минут при температуре 200 градусов.

8. Достаем булочки из духовки, выкладываем на решетку, смазываем маслом и даем остыть.

Булочки на завтрак к любой намазке: тесто можно приготовить с вечера

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