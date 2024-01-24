Свежие, хрустящие и душистые булочки на завтрак, которые будут смаковать с любой намазкой – это то, что нужно каждой семье. С самого утра квартира наполнится невероятным ароматом, что придаст дому еще больше уюта и тепла.

Рецептом таких булочек в Instagram поделилась фудблогер с ником cooking_by_yuliya. По ее словам, тесто на булочки можно приготовить с вечера, а утром только отправить его в духовку.

Ингредиенты

Мука – 500 гр

Сухие дрожжи – 1 ч.л.

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Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Теплая вода – 300 мл

Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Все сухие ингредиенты смешиваем и постепенно добавляем воду.

2. Замешиваем тесто и в конце добавляем масло.

3. Оставляем тесто на 30 мин, после чего делаем обминку.

4. Снова оставляем тесто на то же время, после чего формируем равные по размеру шарики (должно получиться примерно 10 шт).

5. Оставляем шарики подниматься примерно на 30-40 минут.

6. Делаем на них надрезы и увлажняем будущие булочки водой.

7. Выпекаем в течение 20-25 минут при температуре 200 градусов.

8. Достаем булочки из духовки, выкладываем на решетку, смазываем маслом и даем остыть.

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