Булочки как пух: легкие, нежные и очень вкусные
Булочки вкусны только тогда, когда они легки, как воздух, нежны, как хлопок, и содержат любимую начинку. К сожалению, приобрести в магазине или кофейне подобную выпечку можно далеко не всегда, ведь производители пытаются экономить на продуктах и времени приготовления, меняя технологию.
А вот фудблогер Виктория Панасюк решила сделать такие булочки самостоятельно. Их рецептом она поделилась в Instagram.
Ингредиенты для опары
- Молоко – 400 мл
- Сахар – 70 гр
- Сухие дрожжи – 8 гр
- Мука – 80 гр
Ингредиенты для теста
- Яйца – 2 шт
- Масло растительное – 80 мл
- Соль – ½ ч.л.
- Уксус – 1 ст.л.
- Ванильный сахар – 10 гр
- Мука – 700 гр
- Сливочное масло 82,5% – 50 гр
Ингредиенты для смазывания
- Молоко – 2 ст.л.
- Яйцо – 1 шт
Способ приготовления
1. К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и муку, накрываем и оставляем в теплом месте для активации на 10-15 минут.
2. Добавляем яйца, растительное масло, соль и хорошо перемешиваем.
3. Просеянную муку соединяем с разрыхлителем, добавляем половину к опаре.
4. Добавляем ванильный сахар, перемешиваем и вливаем уксус.
5. Тщательно перемешиваем, добавляем оставшуюся муку и продолжаем замес на рабочей поверхности.
6. Вводим мягкое сливочное масло и вымешиваем тесто. Оно должно получиться очень мягким и приятным на ощупь.
7. Переводим в смазанную маслом емкость, накрываем и оставляем в теплом месте для подъема на один час.
8. Обходим тесто раскатываем колбаску, которую разделяем на 8 одинаковых частей которые также обходим формируя шарики.
9. Растягиваем каждый шарик, по желанию добавляем начинку, хорошо защипываем края и формируем кругленькую булочку. Накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.
10. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
11. Присыпаем измельченными орешками.
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