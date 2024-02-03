Булочки вкусны только тогда, когда они легки, как воздух, нежны, как хлопок, и содержат любимую начинку. К сожалению, приобрести в магазине или кофейне подобную выпечку можно далеко не всегда, ведь производители пытаются экономить на продуктах и времени приготовления, меняя технологию.

А вот фудблогер Виктория Панасюк решила сделать такие булочки самостоятельно. Их рецептом она поделилась в Instagram.

Ингредиенты для опары

Молоко – 400 мл

Сахар – 70 гр

Сухие дрожжи – 8 гр

Мука – 80 гр

Ингредиенты для теста

Яйца – 2 шт

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Масло растительное – 80 мл

Соль – ½ ч.л.

Уксус – 1 ст.л.

Ванильный сахар – 10 гр

Мука – 700 гр

Сливочное масло 82,5% – 50 гр

Ингредиенты для смазывания

Молоко – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт

Способ приготовления

1. К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и муку, накрываем и оставляем в теплом месте для активации на 10-15 минут.

2. Добавляем яйца, растительное масло, соль и хорошо перемешиваем.

3. Просеянную муку соединяем с разрыхлителем, добавляем половину к опаре.

4. Добавляем ванильный сахар, перемешиваем и вливаем уксус.

5. Тщательно перемешиваем, добавляем оставшуюся муку и продолжаем замес на рабочей поверхности.

6. Вводим мягкое сливочное масло и вымешиваем тесто. Оно должно получиться очень мягким и приятным на ощупь.

7. Переводим в смазанную маслом емкость, накрываем и оставляем в теплом месте для подъема на один час.

8. Обходим тесто раскатываем колбаску, которую разделяем на 8 одинаковых частей которые также обходим формируя шарики.

9. Растягиваем каждый шарик, по желанию добавляем начинку, хорошо защипываем края и формируем кругленькую булочку. Накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.

10. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

11. Присыпаем измельченными орешками.

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