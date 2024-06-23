На этот рецепт нужно обратить внимание всем, кто обожает вкусную выпечку и творог, но не любит проводить много времени на кухне.

Фудблогер Анна Филь в своем Instagram предложила рецепт приготовления мягких булочек с творожной начинкой, который никого не оставит равнодушным. Кушанье готовится очень быстро и идеально подходит к чаю.

Ингредиенты для теста

Молоко – 150 мл

Дрожжи сухие – 5 гр

Сахар – 2 ст.л.

Ванильный сахар – 1 уп.

Сливочное масло – 50 гр

Желток – 1 шт

Мука – 350 гр

Ингредиенты для начинки

Кисломолочный творог – 300 гр

Желток – 1 шт

Сахар – 50 гр

Ванильный аромат – 1-2 капли

Сухофрукты – 70 гр

Ингредиенты для смазки

Желток – 1 шт

Молоко – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. В теплое молоко добавляем дрожжи и сахар. Оставляем на 15 минут.

2. Далее добавляем другие ингредиенты и замешиваем тесто. Накрываем пленкой и ставим в теплое место подойти на 1-1,5 часа.

3. Готовим начинку. В кисломолочный творог добавляем сахар, ванильный аромат, желток (или целое яйцо, если творог сухой) и взбиваем блендером.

4. Добавляем предварительно промытые, просушенные и нарезанные сухофрукты.

5. После того, как тесто подойдет раскатываем его, смазываем творожной начинкой, скручиваем в рулет.

6. Разрезаем на порционные кусочки. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем пленкой и оставляем на 10-15 минут, чтобы тесто еще раз подошло.

7. Смазываем смесью желтка с молоком и выпекаем в предварительно разогретой до 180° духовке 20-25 минут до золотистости.

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