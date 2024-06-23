Булочки с творожной начинкой: как быстро приготовить настоящее наслаждение
На этот рецепт нужно обратить внимание всем, кто обожает вкусную выпечку и творог, но не любит проводить много времени на кухне.
Фудблогер Анна Филь в своем Instagram предложила рецепт приготовления мягких булочек с творожной начинкой, который никого не оставит равнодушным. Кушанье готовится очень быстро и идеально подходит к чаю.
Ингредиенты для теста
- Молоко – 150 мл
- Дрожжи сухие – 5 гр
- Сахар – 2 ст.л.
- Ванильный сахар – 1 уп.
- Сливочное масло – 50 гр
- Желток – 1 шт
- Мука – 350 гр
Ингредиенты для начинки
- Кисломолочный творог – 300 гр
- Желток – 1 шт
- Сахар – 50 гр
- Ванильный аромат – 1-2 капли
- Сухофрукты – 70 гр
Ингредиенты для смазки
- Желток – 1 шт
- Молоко – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. В теплое молоко добавляем дрожжи и сахар. Оставляем на 15 минут.
2. Далее добавляем другие ингредиенты и замешиваем тесто. Накрываем пленкой и ставим в теплое место подойти на 1-1,5 часа.
3. Готовим начинку. В кисломолочный творог добавляем сахар, ванильный аромат, желток (или целое яйцо, если творог сухой) и взбиваем блендером.
4. Добавляем предварительно промытые, просушенные и нарезанные сухофрукты.
5. После того, как тесто подойдет раскатываем его, смазываем творожной начинкой, скручиваем в рулет.
6. Разрезаем на порционные кусочки. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем пленкой и оставляем на 10-15 минут, чтобы тесто еще раз подошло.
7. Смазываем смесью желтка с молоком и выпекаем в предварительно разогретой до 180° духовке 20-25 минут до золотистости.
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