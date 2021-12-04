Синнабоны на яблоках: рецепт мягкого и в меру влажного теста

Кто в детстве не любил воздушные и сочные булочки с сахарной начинкой? Синнабоны, как их еще называют, на сегодняшний день стали всемирно известным лакомством и покорили сердца всех сладкоежек.

С первого раза не всем удается достичь идеальной консистенции теста и приготовить его таким пышным, как показывают в рекламе. Но есть один маленький секрет, который в этом поможет.

Идеей поделилась фудблогер tomka_recepti в социальной сети Instagram. Она советует выпекать булочки синнабон на яблоках. Таким образом тесто получается пропитанное, в меру влажное снизу и очень ароматное.

Ингредиенты:

теплое молоко – 200 мл

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сахар – 140 г

дрожжи – 25 г

яйца – 2 шт

мука – 600 г

соль

Для яблочного основания:

сахар – 200 г

масло – 300 г

яблоки 6 шт

Для начинки:

мягкое масло

коричневый (или белый) сахар

корица

Способ приготовления:

1. Соединить теплое молоко, сахар и дрожжи. Перемешать и оставить до тех пор, пока не появится так называемая шапочка.

2. Добавить мягкое масло, взбитые яйца и соль. Перемешать.

3. Добавить муку и замесить тесто. Оставь, чтобы она поднялась.

4. Тем временем приготовить яблочную основу. Сахар растопить на сковороде до состояния карамели. Добавить масло и, помешивая, довести до однородности.

5. Очистить и нарезать яблоки. Положить к карамели и тушить в течение 3 минут. Выложить в форму для запекания.

6. Тесто раскатать в пласт. Помазать растопленным маслом, посыпать сахаром и корицей. Завернуть в рулет и разрезать с помощью нити на порционные куски.

7. Выложить булочки в форму и оставить на 15-20 минут.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 25-35 минут.

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