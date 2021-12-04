Синнабоны на яблоках: рецепт мягкого и в меру влажного теста

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
4,4 т.
Синнабоны на яблоках: рецепт мягкого и в меру влажного теста

Кто в детстве не любил воздушные и сочные булочки с сахарной начинкой? Синнабоны, как их еще называют, на сегодняшний день стали всемирно известным лакомством и покорили сердца всех сладкоежек.

С первого раза не всем удается достичь идеальной консистенции теста и приготовить его таким пышным, как показывают в рекламе. Но есть один маленький секрет, который в этом поможет.

Идеей поделилась фудблогер tomka_recepti в социальной сети Instagram. Она советует выпекать булочки синнабон на яблоках. Таким образом тесто получается пропитанное, в меру влажное снизу и очень ароматное.

Ингредиенты:

  • теплое молоко – 200 мл

Видео дня

  • сахар – 140 г

  • дрожжи – 25 г

  • яйца – 2 шт

  • мука – 600 г

  • соль

Ингредиенты для теста и начинки

Для яблочного основания:

  • сахар – 200 г

  • масло – 300 г

  • яблоки 6 шт

Для начинки:

  • мягкое масло

  • коричневый (или белый) сахар

  • корица

Способ приготовления:

1. Соединить теплое молоко, сахар и дрожжи. Перемешать и оставить до тех пор, пока не появится так называемая шапочка.

2. Добавить мягкое масло, взбитые яйца и соль. Перемешать.

3. Добавить муку и замесить тесто. Оставь, чтобы она поднялась.

4. Тем временем приготовить яблочную основу. Сахар растопить на сковороде до состояния карамели. Добавить масло и, помешивая, довести до однородности.

Приготовление яблочного основания

5. Очистить и нарезать яблоки. Положить к карамели и тушить в течение 3 минут. Выложить в форму для запекания.

6. Тесто раскатать в пласт. Помазать растопленным маслом, посыпать сахаром и корицей. Завернуть в рулет и разрезать с помощью нити на порционные куски.

Формирование булочек

7. Выложить булочки в форму и оставить на 15-20 минут.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 25-35 минут.

Подготовка булочек к выпечке

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Сейчас мы готовим

Все рецепты