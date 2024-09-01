С домашними сладкими булочками не сравнится ни одна магазинная выпечка. Главное – приготовить удачное тесто, которое точно поднимется и получится пышным. Для этого вам понадобятся и дрожжи, и разрыхлитель.

Видео дня

Идея приготовления рыхлых дрожжевых булочек с разрыхлителем опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Подойдет любая сладкая начинка.

Ингредиенты:

молоко – 130 г

сухие дрожжи – 3 г

сахар – 40 г

ванильный сахар – 1 пачка (16 грамм)

яйцо – 2 шт.

сливочное масло – 40 г

мука – 300 г

разрыхлитель – 3 г

Ингредиенты для начинки:

повидло, вареное сгущенку

творожная или маковая начинка

Ингредиенты для смазки:

желток – 1 шт.

молоко – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавить дрожжи и сахар.

2. Размешать и бросить на 10 минут.

3. Добавить ванильный сахар, яйца и растопленное масло.

4. Перемешать венчиком.

5. Добавить муку и разрыхлитель.

6. Замешать тесто.

7. Накрыть пленкой и бросить подойти при комнатной температуре на 1,5 часа.

8. После этого сформировать булочки и переложить на противень, застеленный пергаментом. Оставить еще на 15-20 минут.

9. Смазать желтком с молоком и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут до румяности. Точнее по времени ориентируйтесь по духовке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: