Булочки точно поднимутся: что добавить в тесто, кроме дрожжей
С домашними сладкими булочками не сравнится ни одна магазинная выпечка. Главное – приготовить удачное тесто, которое точно поднимется и получится пышным. Для этого вам понадобятся и дрожжи, и разрыхлитель.
Идея приготовления рыхлых дрожжевых булочек с разрыхлителем опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Подойдет любая сладкая начинка.
Ингредиенты:
- молоко – 130 г
- сухие дрожжи – 3 г
- сахар – 40 г
- ванильный сахар – 1 пачка (16 грамм)
- яйцо – 2 шт.
- сливочное масло – 40 г
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 3 г
Ингредиенты для начинки:
- повидло, вареное сгущенку
- творожная или маковая начинка
Ингредиенты для смазки:
- желток – 1 шт.
- молоко – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавить дрожжи и сахар.
2. Размешать и бросить на 10 минут.
3. Добавить ванильный сахар, яйца и растопленное масло.
4. Перемешать венчиком.
5. Добавить муку и разрыхлитель.
6. Замешать тесто.
7. Накрыть пленкой и бросить подойти при комнатной температуре на 1,5 часа.
8. После этого сформировать булочки и переложить на противень, застеленный пергаментом. Оставить еще на 15-20 минут.
9. Смазать желтком с молоком и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут до румяности. Точнее по времени ориентируйтесь по духовке.
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