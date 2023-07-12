Бурек – это сытный большой пирог, или мини-пирожки с начинкой, для которой подойдет мясо, фарш, овощи и различные виды сыра. В основе блюда – готовое тесто фило, или слоеное высокого качества.

В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт бурека с сыром и зеленью, который вы легко приготовите из теста фило.

Ингредиенты:

тесто фило – 6 листов

сыр брынза – 230 г

сыр моцарелла – 180 г

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укроп, петрушка – по 1/2 пучка

перец

Способ приготовления:

1. Сначала нужно разморозить тесто фило согласно инструкции.

2. Для приготовления начинки нужно брынзу размять вилкой, моцареллу натереть на терке, измельчить зелень.

3. Смешать все подготовленные ингредиенты, добавить перец. Перемешать.

4. Лист теста разрезать пополам в виде треугольника. На более широкую сторону теста выложить начинку и завернуть в виде трубочки, бока которой плотно закрепить.

5. Обжарить трубочки в большом количестве масла с обеих сторон. Готово!

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