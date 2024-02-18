Приготовить вкуснейший завтрак, состоящий только из трех ингредиентов? Без проблем!

Для этого нужно повторить рецепт фудблогера с ником sni_danke. Именно она в Instagram рассказала, как приготовить такой завтрак, да еще и сделать его питательным.

Ингредиенты

Соус песто

Яйца

Авокадо

Способ приготовления

1. Две чайные ложки соуса песто выкладываем на разогретую сковороду и немного прожариваем.

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2. Когда соус растекся по сковороде, разбиваем два яйца и обжариваем, сохраняя желтым в жидком состоянии.

3. Два куска темного хлеба обжариваем на гриле, сухой сковороде или в тостере.

4. Авокадо моем и разрезаем пополам. Выкладываем по одной половине на каждый кусок хлеба и разминаем вилкой, размазывая тем самым овощ по целой поверхности.

5. Яйца снимаем с сковороды, прихватив с собой частицу соуса, в котором они жарились.

6. Выкладываем яйца на тост, добавляем соль, перец и любимые специи.

7. Пробуем пока яйца горячие.

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