Бутерброды из кабачка: делимся оригинальным рецептом вкусного блюда
Кабачки – не только полезные и вкусные овощи, но еще и очень бюджетные. Их можно жарить, тушить, консервировать, готовить из них пироги, запеканки, лазанью, икру, а также вкусные закуски и супы, блины, оладьи.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из кабачков, с оригинальной начинкой.
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Ингредиенты:
- яйца – 2 шт. (для обжарки)
- мука – 3 ст. л.
- сухари панировочные – 5 ст. л.
- сыр плавленый – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- майонез
- соль, перец
- укроп
Способ приготовления:
1. Кабачок нарежьте тонкими кольцами, посолите.
2. Каждый кусок обваляйте сначала в муке, затем в яйцах, сухарях и обжарьте с 2 сторон до готовности.
3. В отдельную миску натрите плавленый сыр, отварные яйца, добавьте соль, перец, чеснок и майонез, хорошо перемешайте.
4. Смажьте кольцо кабачка и накройте другим.
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