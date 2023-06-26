Кабачки – не только полезные и вкусные овощи, но еще и очень бюджетные. Их можно жарить, тушить, консервировать, готовить из них пироги, запеканки, лазанью, икру, а также вкусные закуски и супы, блины, оладьи.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из кабачков, с оригинальной начинкой.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт. (для обжарки)

мука – 3 ст. л.

сухари панировочные – 5 ст. л.

сыр плавленый – 2 шт.

яйца – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

майонез

соль, перец

укроп

Способ приготовления:

1. Кабачок нарежьте тонкими кольцами, посолите.

2. Каждый кусок обваляйте сначала в муке, затем в яйцах, сухарях и обжарьте с 2 сторон до готовности.

3. В отдельную миску натрите плавленый сыр, отварные яйца, добавьте соль, перец, чеснок и майонез, хорошо перемешайте.

4. Смажьте кольцо кабачка и накройте другим.

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