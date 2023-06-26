Бутерброды из кабачка: делимся оригинальным рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Как вкусно приготовить кабачки

Кабачки – не только полезные и вкусные овощи, но еще и очень бюджетные. Их можно жарить, тушить, консервировать, готовить из них пироги, запеканки, лазанью, икру, а также вкусные закуски и супы, блины, оладьи. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из кабачков, с оригинальной начинкой.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт. (для обжарки)
  • мука – 3 ст. л.
  • сухари панировочные – 5 ст. л.
  • сыр плавленый – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • чеснок – 2 зуб.
  • майонез
  • соль, перец
  • укроп

Способ приготовления:

1. Кабачок нарежьте тонкими кольцами, посолите.

Кабачки для блюда

2. Каждый кусок обваляйте сначала в муке, затем в яйцах, сухарях и обжарьте с 2 сторон до готовности.

Жареные кабачки

3. В отдельную миску натрите плавленый сыр, отварные яйца, добавьте соль, перец, чеснок и майонез, хорошо перемешайте.

Приготовление начинки для кабачков

4. Смажьте кольцо кабачка и накройте другим.

Готовое блюдо

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