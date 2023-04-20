Горячие бутерброды – это вкусное блюдо для быстрого и сытного завтрака, которое можно приготовить за 10 минут. Главное – сделать удачную намазку, которую можно готовить из авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, плавленого сыра или даже шпротов.

Фудблогер Галина Немеш (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яичных бутербродов с красной рыбой.

Ингредиенты:

вареные яйца – 5 шт

красный лук – 1\2 шт

майонез – 4-5 ст. л.

соленые огурцы

красная рыба

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хлеб

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Отварить яйца и в готовом виде размять их вилкой.

2. Измельчить лук и огурцы.

3. Смешать все ингредиенты, добавить майонез и специи. Размять массу вилкой.

4. Если хотите приготовить гренки, то хлеб предварительно подсушите в духовке. Смазать его начинкой, наверх выложить кусочек красной рыбы.

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