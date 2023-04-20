Бутерброды на завтрак за 10 минут: рецепт вкусной и бюджетной намазки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
27
Бутерброды на завтрак за 10 минут: рецепт вкусной и бюджетной намазки

Горячие бутерброды – это вкусное блюдо для быстрого и сытного завтрака, которое можно приготовить за 10 минут. Главное – сделать удачную намазку, которую можно готовить из авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, плавленого сыра или даже шпротов.

Фудблогер Галина Немеш (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яичных бутербродов с красной рыбой.

Рецепт бутербродов с яичной намазкой

Ингредиенты:

  • вареные яйца – 5 шт
  • красный лук – 1\2 шт
  • майонез – 4-5 ст. л.
  • соленые огурцы
  • красная рыба
Видео дня
  • хлеб
  • соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Отварить яйца и в готовом виде размять их вилкой.

Бутерброды с яйцом

2. Измельчить лук и огурцы.

3. Смешать все ингредиенты, добавить майонез и специи. Размять массу вилкой.

Намазка на бутерброды

4. Если хотите приготовить гренки, то хлеб предварительно подсушите в духовке. Смазать его начинкой, наверх выложить кусочек красной рыбы.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты